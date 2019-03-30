Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию «Гордон» объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию «Гордон» объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
«Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать», — рассказал Саакашвили.
Саакашвили добавил, что на данный момент находится на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря «отказу от галстуков».
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как телерадиокорпорация BBC показала кадры, на которых президент Грузии жует этот предмет гардероба.