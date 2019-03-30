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03:34 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию «Гордон» объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Источник: AP 2019

«Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать», — рассказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии признался, что привычка жевать галстуки у него появилась еще в пионерлагере «Артек». «Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу», — сказал он.

Саакашвили добавил, что на данный момент находится на диете, и в шутку заметил, что похудел благодаря «отказу от галстуков».

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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как телерадиокорпорация BBC показала кадры, на которых президент Грузии жует этот предмет гардероба.

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