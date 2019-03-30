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08:07 (мск), источник: РИА Новости

США решили вернуться к стратегии времен холодной войны

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вашингтон возвращается к стратегии внезапного развертывания своих войск в Европе, применявшейся во времена холодной войны, сообщает официальная газета министерства обороны США Stars and Stripes.

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Источник: AP 2019

«Теперь вооруженные силы заново осваивают искусство внезапного развертывания, адаптируясь к новой стратегии Пентагона, известной как “Динамичное использование сил”, согласно которой армия должна поддерживать баланс сил с противником путем более непредсказуемых перемещений войск», — пишет издание.

В качестве примера Stars and Stripes приводит внезапную переброску пехотного батальона армии США из Техаса в Польшу в середине марта.

Такие шаги напоминают времена холодной войны, когда мобилизация американских подразделений без их предварительного уведомления была главной особенностью стратегии противостояния Советскому Союзу, отмечает газета.
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«Это будет наблюдаться на регулярной основе. Для любого из наших противников, где бы то ни было, это будет непредсказуемо. И это хорошо для нашей национальной безопасности. Все дело в сдерживании (противника. — Прим. ред.) и готовности (войск. — Прим. ред.) ", — цитирует издание генерал-майора Джона Гронски, заместителя командующего Национальной гвардией США в Европе.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью газете Минобороны «Красная звезда» рассказал о том, что НАТО перебрасывает войска к российской границе. Также альянс, по его словам, восстанавливает существовавшую в годы холодной войны систему трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады.

Как сообщил Попов, численность контингента альянса быстрого реагирования за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.

LEON NEAL/GETTY IMAGES
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Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».

NATO
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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками. 

NATO
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Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу.

NATO
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Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии. 

NATO
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Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.

NATO
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Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.

NATO
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Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.

NATO
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Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена. 

Bundeswehr
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Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.

Bundeswehr
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Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии. 

NATO
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Вертолет Cougar ВВС Нидерландов. 

Bundeswehr
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Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.

NATO
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В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.

Bundeswehr
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Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.

Эксперты о намерении США возродить программу времен «холодной войны»
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