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15:08 (мск), источник: ТАСС

Чижов: Мэй справляется с мифической угрозой России лучше, чем с насущной проблемой Brexit

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/ — Постпред России при ЕС не исключает, что британский премьер может объявить о своей отставке, однако саму проблему Brexit это едва ли решит.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit) продемонстрировала политический хаос в этой стране и беспомощность правительства Терезы Мэй, у которой получается лишь бороться с мифической русской угрозой. Такое мнение высказал в субботу российским журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя очередной провал Соглашения о выходе Великобритании из ЕС на голосовании в Палате общин британского парламента.

Ныне мы наблюдаем ситуацию с явными элементами политического хаоса, полную беспомощность нынешнего правительства, у которого, похоже, лучше получается бороться с мифическими российскими угрозами, чем решать насущные проблемы собственной страны.
Владимир Чижов
постпред России при ЕС

«29 марта 2019 года должен был стать датой выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Ее определили сами инициаторы Brexit в Лондоне два года назад, которых никто не подгонял и не задерживал», — заявил он.

Чижов отметил, что теперь Великобритания должна в ближайшие дни принять решение о том, как действовать дальше. Постпред выделил четыре возможных варианта развития событий.

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Четыре пути Brexit

По его словам, во-первых, Мэй может попытаться в четвертый раз внести в парламент пресловутое соглашение, чтобы обеспечить упорядоченный выход из Евросоюза. Правда, шансов на то, что итоги этого голосования будут сильно отличаться от трех предыдущих «на данный момент не просматривается».

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Во-вторых, Мэй может объявить о своей отставке с поста премьер-министра, но саму проблему Brexit этот шаг едва ли поможет решить. Отставка премьера повлечет досрочные выборы, которые потребуют договоренности с Евросоюзом об очередной отсрочке даты выхода из ЕС. Брюссель мог бы ее дать при условии, что досрочные выборы будут проходить одновременно или параллельно с выборами в Европарламент 23—26 мая, в которых Великобритании тогда придется принять участие. Но участие Великобритании в выборах в Европарламент допустить очень сложно, поскольку «трудно себе представить британского политика, независимо от партийной принадлежности, который отважился бы в условиях Brexit баллотироваться в Европарламент».

Третий и самый радикальный вариант — это «повернуть колесо истории вспять и вообще отказаться от Brexit», например путем проведения повторного референдума. «Эта возможность у британского правительства пока остается, но в Брюсселе резонно задаются вопросом: если это произойдет, то где гарантия, что через год-два пришедшие на смену Мэй руководители (а пока наиболее активно ведущие себя кандидаты в премьеры — это как раз представители крыла “жестких брекзитеров” Консервативной партии) вновь не поставят вопрос о выходе, затеяв новый переговорный процесс с ЕС», — отметил он.

Понятно, что к такому варианту партнеры Великобритании относятся с большой осторожностью. И в случае повторного референдума нашлись бы люди, которые скажут: если можно второй, то почему бы не провести и третий — в расчете на то, что настроение избирателей опять поменяется.

Четвертый сценарий — это выход без соглашения, о котором предупредила Еврокомиссия сразу после голосования в британском парламенте, заявив, что «вариант выхода без сделки в полночь 12 апреля ныне весьма вероятен». «Евросоюз, — успокоила ЕК общественность 27 стран, — готовился к такому варианту еще с декабря 2017 года, и сейчас находится во всеоружии, оставаясь единым. В этом случае все поблажки, которые несло бы в себе одобрение соглашения о выходе, в частности переходный период почти на два года, более неактуальны», — заключил он.

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Следующим шагом должен стать экстренный саммит ЕС 10 апреля, о созыве которого сразу же после голосования в Палате общин в пятницу объявил глава Европейского совета Дональд Туск. Именно тогда Лондон должен определиться, что он намерен делать дальше.

В ритме выборов в ЕП

Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Против сделки, которую внесло в законодательный орган правительство премьер-министра Терезы Мэй, проголосовали 344 депутата, поддержали ее 286 народных избранников.

Очередной провал согласованного за полтора года изнурительных переговоров 585-страничного Соглашения о выходе Великобритании из ЕС символически произошел 29 марта 2019 года — то есть в тот самый день когда, по нормам базового соглашения ЕС — Лиссабонского договора, Великобритания должна была покинуть Евросоюз. Однако на саммите ЕС 21—22 марта было решено предоставить ей отсрочку до 22 мая, если она одобрит соглашение с Брюсселем, в противном случае — отложить принятие решения до 12 апреля, чтобы определить дальнейший порядок действий.

При этом сама Тереза Мэй просила у европейцев отсрочить выход Великобритании до 30 июня, но эту дату саммит отверг. Как подчеркнул Владимир Чижов, все эти три даты не случайны, а тесно увязаны с графиком подготовки и проведения выборов в Европейский парламент. С 13 апреля начинается официальная предвыборная кампания, 23—26 мая пройдут сами выборы, а 2 июля (спустя два дня после 30 июня) Европарламент нового созыва собирается на первое заседание. Таким образом, теперь британцам предстоит определиться готовы ли они, в условиях подготовки выхода из ЕС параллельно проводить избирательную кампанию в Европарламент, и любые их дальнейшие шаги будут дополнительно отформатированы этим процессом.

Справка
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