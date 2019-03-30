Власти Венесуэлы занялись выяснением причин нового блэкаута
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — По данным СМИ, проблему зафиксировали практически во всех штатах страны и в столичном округе.
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — По данным СМИ, проблему зафиксировали практически во всех штатах страны и в столичном округе.
В Венесуэле работают в субботу над ликвидацией последствий нового масштабного отключения электроэнергии, сообщают латиноамериканские СМИ.
Проблема зафиксирована практически во всех штатах страны и в столичном округе.
В сообщениях отмечается, что причины очередного блэкаута пока не установлены.
Отключения произошли в момент, когда страна завершала восстановление работы сети электропередачи после предыдущего подобного инцидента.
Ранее массовое отключение электричества в Венесуэле было зафиксировано в ночь на 26 марта. По данным энергетиков, оно затронуло 88% территории страны. Проблемы с энергоснабжением наблюдались в 20 штатах.
Власти Венесуэлы объявляли 28 марта нерабочим днем
В марте в Венесуэле уже происходило массовое отключение электричества, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.
Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло