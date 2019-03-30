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8Блэкаут в Венесуэле
14:26 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/ — Ранее президент США заявил, что намерен в будущем обсудить с российским коллегой ситуацию в Венесуэле.

Источник: AP 2019

Администрация Дональда Трампа пока не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя по просьбе ТАСС заявление американского президента о возможности обсудить с российским коллегой ситуацию в Венесуэле.

«Нет, не запрашивали [телефонный разговор представители США]", — сказал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп пока не намерен проводить телефонные переговоры с российским лидером. Однако сам глава американской администрации в тот же день допустил, что в ближайшем будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Ситуация в Венесуэле в числе прочих обсуждалась в пятницу на совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности России. Его участники подчеркнули, что продолжающиеся прямые заявления ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы мешают преодолению внутриполитических проблем в этой стране. Путин и члены СБ РФ отметили, что только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства.

В марте появились сообщения о присутствии в Венесуэле российских военнослужащих. В распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Их присутствие на территории Боливарианской Республики регулируется межправительственным соглашением о военно-техническом сотрудничестве, подписанным Москвой и Каракасом в мае 2001 года.

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

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