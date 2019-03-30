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18:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина анонсировала атаку России на выборы президента

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден в том, что Россия попытается силовым путем помешать проведению выборов президента страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой», пишет агентство «Интерфакс-Украина».

Источник: Reuters
Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы.
Степан Полторак
Министр обороны Украины

Он подчеркнул, что украинские военные готовы к такому сценарию, поскольку ожидали, что накануне выборов ситуация осложнится. Полторак связал с этим обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, где 29 марта, по данным пресс-центра Операции объединенных сил (бывшая антитеррористическая операция), в результате массированных обстрелов погиб один военнослужащий и пострадали четверо.

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Безопасность на выборах главы государства будут обеспечивать 135,4 тысячи сотрудников МВД Украины, сообщал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, возле каждого избирательного участка будут постоянно дежурить двое полицейских и один спасатель; помимо этого, переориентированы маршруты патрульных экипажей, а подразделение спецназа КОРД переведено в режим оперативного дежурства.

Первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта. 30-го в стране наступил так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. Баллотироваться будут 39 кандидатов, среди которых лидирует, по данным последних социологических исследований, шоумен Владимир Зеленский, также в тройку входят действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Киев обвиняет Россию в ведении боевых действий в Донбассе, оккупации Крыма, агрессии в Керченском проливе и милитаризации приграничной с Украиной территории и акватории. Москва отвергает все обвинения.

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