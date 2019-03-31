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02:01 (мск), источник: ТАСС

Марош Шефчович поздравил Зузану Чапутову с победой на выборах президента Словакии

БРАТИСЛАВА, 31 марта. /ТАСС/. Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии и поздравил юриста Зузану Чапутову с победой.

Источник: AFP 2019

Об этом он заявил на брифинге, который состоялся в субботу вечером в его предвыборном штабе в Братиславе.

«Я поздравил по телефону госпожу Зузану Чапутову с избранием президентом Словакии, — подчеркнул он. — Желаю новому президенту и всей Словакии всего самого наилучшего. Я всю жизнь работал на благо Словакии и продолжу работать дальше».

Марош Шефчович сообщил, что в ближайшее время вернется в Брюссель, где продолжит выполнять обязанности заместителя главы Еврокомиссии.

Он подчеркнул проевропейскую ориентацию Словакии. По его словам, избрание Чапутовой подтверждает этот выбор, который республика сделала, вступив в Евросоюз.

Шефчович подтвердил заинтересованность остаться активным в большой политике.

После обработки данных, поступивших с 84,6% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 57,8% голосов избирателей. Марош Шефчович получил поддержку 42,2% избирателей.

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