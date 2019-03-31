Президентом Словакии впервые станет женщина. Кто она?
Орбан в Венгрии, Качиньские в Польше, Земан в Чехии — в последние годы в Центральной Европе консерваторы и популисты только набирали силу. Но теперь избиратели Словакии показывают, что еще не все потеряно для либералов.
Источник:AFP 2019
Во втором туре президентских выборов, который пройдет в субботу в Словакии, по данным экзит-поллов побеждает Зузана Чапутова — адвокат, правозащитница, борец с коррупцией и человек очень либеральных взглядов. Ее соперник Марош Шефчович уже поздравил ее с победой.
Победа Чапутовой не изменит политический курс Словакии: президент в этой стране — в основном церемониальная фигура, правят же парламент и правительство (глава которого, Петер Пеллегрини, заверяет, что Словакия была и остается надежным членом НАТО и ЕС).
Но сам факт того, что на выборах в этом регионе победил человек, не возражающий, например, против однополых браков, достаточно символичен. Хотя права ЛГБТ — совсем не главное в программе Чапутовой.
В девяностые Словакия выглядела на фоне соседей — Польши, Чехии и Венгрии — коррумпированной и отсталой в части реформ страной.
«Теперь, похоже, Словакия станет как бы полузрячей среди слепых соседей», — сказал еще до выборов британской газете Guardian ведущий словацкого радио Михал Катушка.
Источник:AFP 2019
По мнению аналитика Немецкого Совета по внешней политике Милана Нича, победа Чапутовой «может дать старт большим политическим и поколенческим переменам в Словакии после долгого правления популистской партии Смер (бывшего премьер-министра Роберта) Фицо».
«Победа Чапутовой покажет другое лицо Центральной и Восточной Европы, покажет альтернативу нелиберальным силам и централизации политики, происходящей в Венгрии и Польше», — сказал он Би-би-си.
Главное в программе Чапутовой — борьба с коррупцией.
Дело об убийстве
«Мы уже 30 лет не можем справиться со злоупотреблениями во власти, темными делишками бизнеса и правительства и коррупцией. Из-за этого люди разочарованы в политиках и политике», — сказала кандидат в президенты на недавних теледебатах.
45-летний адвокат Чапутова много лет сотрудничала с правозащитниками и занималась защитой бедных, а также экологическими проблемами.
Взлету популярности Чапутовой немало способствовала история с убийством год назад журналиста Яна Куцяка, расследовавшего коррупцию и возможные связи людей из окружения премьер-министра Роберта Фицо с мафией.
Убийство привело к массовым демонстрациям протеста и отставке Фицо.
Перед самыми выборами обвинение в организации этого убийства было предъявлено магнату Мариану Кочнеру. Чапутова же много лет боролась с Кочнером из-за незаконной свалки в городе Пезинок недалеко от Братиславы.
Соперник-еврофил
Сюжет финальной схватки на президентских выборах был бы красочнее и драматичнее, если бы Чапутовой противостоял какой-нибудь откровенный популист или национал-радикал, борец с Евросоюзом и «либеральными догмами».
Однако соперник Чапутовой во втором туре — вице-председатель Европейской комиссии Марош Шевчович.
«Они оба называют себя проатлантистами и проевропейцами. Они за укрепление сотрудничества с ЕС, они выступают за решение проблемы миграционного кризиса путем помощи странам, откуда бегут мигранты», — объясняет обозреватель словацкого издания Pravda Ян Баранек.
Баранек составил табличку из общих позиций и разногласий Чапутовой и Шевчовича и обнаружил одно принципиальное расхождение: Шевчович называет себя защитником «традиционных христианских ценностей».
«Она выступает за легализацию гражданского партнерства между людьми одного пола и не исключает возможности разрешить таким парам усыновлять детей. Он отвергает такое партнерство и выступает против усыновления детей гомосексуальными парами. Она не апеллирует к церкви, он продвигает христианские ценности», — поясняет Баранек.
Источник:AFP 2019
У Чапутовой и Шевчовича был соперник, которого комментаторы относят к правым популистам — бывший судья Штефан Харабин, который пугал избирателей нашествием бесчисленных орд иммигрантов. Но он занял третье место.
Последние опросы показывали очень солидный отрыв Чапутовой от Шевчовича: 60% против 40%. Но еврокомиссар все же надеется на победу.
«Результаты первого тура показали, что на самом деле 60% словаков разделяют мои взгляды. У нас одинаковое мнение, например, относительно неприемлемости обязательных квот на прием мигрантов. Мы согласны в том, что нужно избегать экспериментов с регистрацией однополых партнеров и разрешений гомосексуальным парам иметь приемных детей. В то же время избиратели хотят президента, который за сильную Словакию», — сказал Шевчович в интервью тому же изданию Pravda.
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