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04:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Президентом Словакии впервые станет женщина. Кто она?

Орбан в Венгрии, Качиньские в Польше, Земан в Чехии — в последние годы в Центральной Европе консерваторы и популисты только набирали силу. Но теперь избиратели Словакии показывают, что еще не все потеряно для либералов.

Источник: AFP 2019

Во втором туре президентских выборов, который пройдет в субботу в Словакии, по данным экзит-поллов побеждает Зузана Чапутова — адвокат, правозащитница, борец с коррупцией и человек очень либеральных взглядов. Ее соперник Марош Шефчович уже поздравил ее с победой.

Победа Чапутовой не изменит политический курс Словакии: президент в этой стране — в основном церемониальная фигура, правят же парламент и правительство (глава которого, Петер Пеллегрини, заверяет, что Словакия была и остается надежным членом НАТО и ЕС).

Но сам факт того, что на выборах в этом регионе победил человек, не возражающий, например, против однополых браков, достаточно символичен. Хотя права ЛГБТ — совсем не главное в программе Чапутовой.

В девяностые Словакия выглядела на фоне соседей — Польши, Чехии и Венгрии — коррумпированной и отсталой в части реформ страной.

«Теперь, похоже, Словакия станет как бы полузрячей среди слепых соседей», — сказал еще до выборов британской газете Guardian ведущий словацкого радио Михал Катушка.

Источник: AFP 2019

По мнению аналитика Немецкого Совета по внешней политике Милана Нича, победа Чапутовой «может дать старт большим политическим и поколенческим переменам в Словакии после долгого правления популистской партии Смер (бывшего премьер-министра Роберта) Фицо».

«Победа Чапутовой покажет другое лицо Центральной и Восточной Европы, покажет альтернативу нелиберальным силам и централизации политики, происходящей в Венгрии и Польше», — сказал он Би-би-си.

Главное в программе Чапутовой — борьба с коррупцией.

Дело об убийстве

«Мы уже 30 лет не можем справиться со злоупотреблениями во власти, темными делишками бизнеса и правительства и коррупцией. Из-за этого люди разочарованы в политиках и политике», — сказала кандидат в президенты на недавних теледебатах.

45-летний адвокат Чапутова много лет сотрудничала с правозащитниками и занималась защитой бедных, а также экологическими проблемами.

Взлету популярности Чапутовой немало способствовала история с убийством год назад журналиста Яна Куцяка, расследовавшего коррупцию и возможные связи людей из окружения премьер-министра Роберта Фицо с мафией.

Убийство привело к массовым демонстрациям протеста и отставке Фицо.

Перед самыми выборами обвинение в организации этого убийства было предъявлено магнату Мариану Кочнеру. Чапутова же много лет боролась с Кочнером из-за незаконной свалки в городе Пезинок недалеко от Братиславы.

Соперник-еврофил

Сюжет финальной схватки на президентских выборах был бы красочнее и драматичнее, если бы Чапутовой противостоял какой-нибудь откровенный популист или национал-радикал, борец с Евросоюзом и «либеральными догмами».

Однако соперник Чапутовой во втором туре — вице-председатель Европейской комиссии Марош Шевчович.

«Они оба называют себя проатлантистами и проевропейцами. Они за укрепление сотрудничества с ЕС, они выступают за решение проблемы миграционного кризиса путем помощи странам, откуда бегут мигранты», — объясняет обозреватель словацкого издания Pravda Ян Баранек.

Баранек составил табличку из общих позиций и разногласий Чапутовой и Шевчовича и обнаружил одно принципиальное расхождение: Шевчович называет себя защитником «традиционных христианских ценностей».

«Она выступает за легализацию гражданского партнерства между людьми одного пола и не исключает возможности разрешить таким парам усыновлять детей. Он отвергает такое партнерство и выступает против усыновления детей гомосексуальными парами. Она не апеллирует к церкви, он продвигает христианские ценности», — поясняет Баранек.

Источник: AFP 2019

У Чапутовой и Шевчовича был соперник, которого комментаторы относят к правым популистам — бывший судья Штефан Харабин, который пугал избирателей нашествием бесчисленных орд иммигрантов. Но он занял третье место.

Последние опросы показывали очень солидный отрыв Чапутовой от Шевчовича: 60% против 40%. Но еврокомиссар все же надеется на победу.

«Результаты первого тура показали, что на самом деле 60% словаков разделяют мои взгляды. У нас одинаковое мнение, например, относительно неприемлемости обязательных квот на прием мигрантов. Мы согласны в том, что нужно избегать экспериментов с регистрацией однополых партнеров и разрешений гомосексуальным парам иметь приемных детей. В то же время избиратели хотят президента, который за сильную Словакию», — сказал Шевчович в интервью тому же изданию Pravda.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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