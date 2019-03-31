Энергосистема Венесуэлы подверглась новым скоординированным атакам
КАРАКАС, 31 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы зафиксировали за прошедшие два дня несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
КАРАКАС, 31 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы зафиксировали за прошедшие два дня несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Об этом в субботу сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, слова которого приводит
«Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 марта и 30 марта. Будьте уверены, что мы победим попытки саботажа и добьемся полного восстановления национальной электрической системы», — заявил Родригес.
Значительная часть территории Венесуэлы в пятницу осталась без электричества, отключение произошло в Каракасе и еще 21 штате из 23. Лидер оппозиции страны ранее возложил ответственность за отключения на власти республики и отверг возможность кибератак.
Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Мадуро возложил ответственность за аварию на «американский империализм», но Госдепартамент отверг эти обвинения.