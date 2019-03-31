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05:49 (мск), источник: ТАСС

Энергосистема Венесуэлы подверглась новым скоординированным атакам

КАРАКАС, 31 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы зафиксировали за прошедшие два дня несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.

Источник: AFP 2019

Об этом в субботу сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, слова которого приводит пресс-служба президента страны Николаса Мадуро на своей странице в Twitter.

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«Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 марта и 30 марта. Будьте уверены, что мы победим попытки саботажа и добьемся полного восстановления национальной электрической системы», — заявил Родригес.

Значительная часть территории Венесуэлы в пятницу осталась без электричества, отключение произошло в Каракасе и еще 21 штате из 23. Лидер оппозиции страны ранее возложил ответственность за отключения на власти республики и отверг возможность кибератак.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Мадуро возложил ответственность за аварию на «американский империализм», но Госдепартамент отверг эти обвинения.

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