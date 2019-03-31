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12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

The Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи

Телефон владельца Amazon и The Washington Post Джеффа Безоса взломали хакеры, работавшие на власти Саудовской Аравии. К такому выводу пришел нанятый им специалист по безопасности Гэвин де Бекер, пишет The Daily Beast.

Инициировать расследование Джефф Безос решил после того, как издание National Enquirer опубликовало личную СМС-переписку главы Amazon с его подругой Лорен Санчес после сообщения о разводе с женой Маккензи Безос.

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«Наши следователи и несколько экспертов с большой степенью уверенности пришли к заключению, что доступ к телефону и личной информации Безоса получила Саудовская Аравия. На сегодняшний день неясно, в какой степени AMI (издатель таблоида National Enquirer компания American Media Inc.— Ъ) была осведомлена о деталях взлома, если вообще была», — говорится в сообщении. Гэвин де Бекер отмечает, что главный редактор таблоида Дэвид Пекер находится в близких отношениях с властями Саудовской Аравии.

Мотивом для взлома телефона специалист назвал активное освещение газетой The Washington Post убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.

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«Правительство Саудовской Аравии очень хотело навредить Джеффу Безосу еще с прошлого октября, когда газета начала активно освещать убийство Хашокджи», — сообщил он.

Напомним, Джефф Безос заявил, что National Enquirer угрожало опубликовать его интимные фотографии, если тот не прекратит расследование об утечке СМС-переписки. Ранее предполагалось, что Дэвид Пекер получил доступ к содержимому телефона главы Amazon от хакеров из окружения Дональда Трампа. National Enquirer активно пытался замять скандал о связи Дональда Трампа с моделью Playboy Карен Макдугал.

Убийство Джамаля Хашокджи связывают с его критическими публикациями в отношении правящей семьи и фактического главы Саудовской Аравии 33-летнего наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Следите за развитием темы Тайна убийства саудовского журналиста
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