The Daily Beast: телефон Джеффа Безоса взломали из-за убийства Джамаля Хашокджи

Инициировать расследование Джефф Безос решил после того, как издание National Enquirer опубликовало личную СМС-переписку главы Amazon с его подругой Лорен Санчес после сообщения о разводе с женой Маккензи Безос.
«Наши следователи и несколько экспертов с большой степенью уверенности пришли к заключению, что доступ к телефону и личной информации Безоса получила Саудовская Аравия. На сегодняшний день неясно, в какой степени AMI (издатель таблоида National Enquirer компания American Media Inc.— Ъ) была осведомлена о деталях взлома, если вообще была», — говорится в сообщении. Гэвин де Бекер отмечает, что главный редактор таблоида Дэвид Пекер находится в близких отношениях с властями Саудовской Аравии.
Мотивом для взлома телефона специалист назвал активное освещение газетой The Washington Post убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.
«Правительство Саудовской Аравии очень хотело навредить Джеффу Безосу еще с прошлого октября, когда газета начала активно освещать убийство Хашокджи», — сообщил он.
Напомним, Джефф Безос заявил, что National Enquirer угрожало опубликовать его интимные фотографии, если тот не прекратит расследование об утечке СМС-переписки. Ранее предполагалось, что Дэвид Пекер получил доступ к содержимому телефона главы Amazon от хакеров из окружения Дональда Трампа. National Enquirer активно пытался замять скандал о связи Дональда Трампа с моделью Playboy Карен Макдугал.
Убийство Джамаля Хашокджи связывают с его критическими публикациями в отношении правящей семьи и фактического главы Саудовской Аравии 33-летнего наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.