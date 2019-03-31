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08:07 (мск), источник: ТАСС

На Украине началось голосование на выборах президента страны

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов.

Источник: AFP 2019

Украинцы могут также проголосовать на 101 участке, организованном в 72 странах, кроме России. ЦИК Украины еще 31 декабря 2018 года — в день начала кампании по выборам президента — ликвидировала все пять участков для голосования, которые ранее находились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, и предложила около 3 млн украинцев, находящихся в РФ, реализовать свое избирательное право на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии, фактически лишив их права выбора главы государства.

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Для наблюдения за ходом выборов на Украине зарегистрировано более 2 тыс. официальных наблюдателей от различных международных организаций и иностранных государств. Однако россиян среди них нет. ЦИК отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей, а ранее — в регистрации двух долгосрочных наблюдателей от России, что, по заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, является нелегитимным.

Социологические компании Украины, основываясь на опросах общественного мнения, заявляют о готовности более 80% избирателей прийти на выборы, однако эксперты не склонны доверять этим цифрам, прогнозируя явку на уровне в среднем 65%.

За несколько дней до выборов сотрудники МВД были переведены на усиленный режим работы. 31 марта безопасность будут обеспечивать более 135 тыс. правоохранителей.

Лидерами предвыборных рейтингов являются представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Голосование завершится в 20:00.

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