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08:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Африканская страна запретила «Би-би-си» и «Голос Америки»

Власти Бурунди запретили вещание «Би-би-си» и на неопределенное время приостановили работу «Голоса Америки» на своей территории. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AFP 2019

Причиной запрета «Би-би-си» стал документальный фильм британской телекомпании о тайных тюрьмах и пытках в Бурунди, который правительство назвало лживым и подрывающим репутацию страны. В «Би-би-си» заявили, что такое решение наносит удар по свободе СМИ.

Приостановка работы американской радиокомпании «Голос Америки» была также продлена. Недовольство вызвал репортер компании, критиковавший власти.

Кроме того, журналистам запретили работать в обеих организациях.

Бурунди — государство в Восточной Африке. Входит в число наименее развитых стран в мире. Нынешний президент страны Пьер Нкурунзиза занимает свой пост с 2005 года. Выдвижение на президентский пост третий раз в 2015 году вызвало протесты.

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