Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на велосипеде

«От этих выборов зависит, каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию», — подчеркнул мэр столицы после голосования.
Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества.
Как сообщает пресс-служба мэра Киева, также на избирательном участке Кличко пообщался с иностранными наблюдателями и отметил, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций. «Ключевая задача — чтобы выбор каждого украинца был защищен», — сказал он.
Как сообщалось ранее, на Украине 31 марта проходит голосование на очередных выборах президента страны. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов — 39.
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