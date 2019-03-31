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09:58 (мск), источник: Интерфакс

Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на велосипеде

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Мэр Киева Виталий Кличко приехал с тренировки на велосипеде голосовать на выборах президента Украины на избирательный участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна сразу после его открытия в 8 утра по местному времени.

«От этих выборов зависит, каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию», — подчеркнул мэр столицы после голосования.

Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества.
Виталий Кличко
мэр Киева

Как сообщает пресс-служба мэра Киева, также на избирательном участке Кличко пообщался с иностранными наблюдателями и отметил, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций. «Ключевая задача — чтобы выбор каждого украинца был защищен», — сказал он.

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Как сообщалось ранее, на Украине 31 марта проходит голосование на очередных выборах президента страны. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов — 39.

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10:12 (мск)© Ньюстюб
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