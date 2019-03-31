Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тройное убийство: российскую семью зарезали с младенцем
Слуцкому поступила тревожная информация о выборах на Украине
Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер
Вышли из «Матрицы»: что стало со звездами фильма 20 лет спустя
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Президент Эстонии в Москве: говорить с ней не о чем
В РФ предупредили американца Бома
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Пятилетнего мальчика засосало в сливную трубу бассейна в Балашихе
Инцидент с ребенком отвернул фанатов от Леонтьева
Зачем президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет
Назван лидер президентской гонки на Украине
В Ингушетии массовый протест: Полиция на стороне митингующих
Ответ РФ на вход НАТОвских фрегатов в Чёрное море
Власти готовятся к уменьшению пенсии: выплаты свяжут со здоровьем
Путин назвал Валентину Матвиенко "девчонкой"
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
12Мир в розовом цвете
14:15 (мск), источник: Интерфакс

На выборах Украины на 11:00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,08% по данным 81 избирательного округа из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Источник: Reuters

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 81 округа по всей Украине, за исключением Николаевской и Херсонской областей. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 11,37%, в Волынской — 14,46%, Днепропетровской — 18,98%, Донецкой — 15,88%, Житомирской — 16,51%, Закарпатской — 7,95%, Запорожской — 21,1%, Ивано-Франковской — 10,7%, Киевской — 16,33%, Кировоградской — 21,62%, Луганской — 19,51%, Львовской — 12,59%,

Одесская область показала яку 13,57%, Полтавская — 19,56%, Ровенская — 13,2%, Сумская — 17,18%, Тернопольская — 11,89%, Харьковская- 15,47%, Хмельницкая — 15,55%, Черкасская область — 20,05%, Черновицкая — 9,94%, Черниговская 17,11%, город Киев — 15,52%,

Данных по явке избирателей в Херсонской и Николаевской областях пока нет.

При этом наиболее высокая явка была зафиксирована в Кировоградской области (21,62% избирателей). Наиболее низкая явка была зафиксирована в Закарпатской области (7,95%), Черновицкой (9,94%), Ивано-Франковской (10,07%).

На Украине в воскресенье проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов — 39.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
На Украине началось голосование на выборах президента страны
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Газпром назвал дату достройки «Северного потока-2»
Российский боец нокаутировал бывшего чемпиона UFC
В центре Парижа появилась «пропасть» (фото)
В Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Нурмагомедов отреагировал на оскорбление со стороны Макгрегора
Спорт
«Вашингтон» победил. Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне Клуб НХЛ «Вашингтон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Новый «развод» от ГИБДД: медицинский осмотр прямо на дороге В ГИБДД СВАО города Москвы появилась новая «бесплатная услуга» для водителей — медицинский осмотр
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Миранда Керр станет мамой в третий раз О беременности звезды сообщил ее представитель
Леди
Анна Седокова подтвердила роман с 24-летним хоккеистом Певица призналась в интервью, что любит спортсмена.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь