На выборах Украины на 11:00 проголосовали 16,08% избирателей по данным 81 округа

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 81 округа по всей Украине, за исключением Николаевской и Херсонской областей. Общее количество территориальных избирательных округов 199.
В Винницкой области явка составила 11,37%, в Волынской — 14,46%, Днепропетровской — 18,98%, Донецкой — 15,88%, Житомирской — 16,51%, Закарпатской — 7,95%, Запорожской — 21,1%, Ивано-Франковской — 10,7%, Киевской — 16,33%, Кировоградской — 21,62%, Луганской — 19,51%, Львовской — 12,59%,
Одесская область показала яку 13,57%, Полтавская — 19,56%, Ровенская — 13,2%, Сумская — 17,18%, Тернопольская — 11,89%, Харьковская- 15,47%, Хмельницкая — 15,55%, Черкасская область — 20,05%, Черновицкая — 9,94%, Черниговская 17,11%, город Киев — 15,52%,
Данных по явке избирателей в Херсонской и Николаевской областях пока нет.
При этом наиболее высокая явка была зафиксирована в Кировоградской области (21,62% избирателей). Наиболее низкая явка была зафиксирована в Закарпатской области (7,95%), Черновицкой (9,94%), Ивано-Франковской (10,07%).
На Украине в воскресенье проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов — 39.
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