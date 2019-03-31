Зеленский раскритиковал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
В шуточном видеоролике артисты заявляю что если «он [Зеленский] выиграет», то «будет им должен», после чего выкрикивают: «Только Зеленский!».
«Зачем они это вообще сделали?», — приводит слова Зеленского издание «Украинская правда».
Кандидат в президенты Украины не исключил, что актеры могли сделать это за деньги.
Зеленский является фаворитом президентской гонки на Украине. Согласно данным опроса, проведенного 27 марта, его готовы поддержать 29% избирателей. За ним следуют лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,7%) и действующий президент страны Петр Порошенко (16,5%).
Выборы главы государства на Украине проходят в воскресенье, 31 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским). В списки избирателей внесены более 29 млн человек.