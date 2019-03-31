Глава Тувы рассказал о любимых тувинских блюдах Путина
Президент России неоднократно отдыхал в республике.
Президент России неоднократно отдыхал в республике.
Президент России Владимир Путин любит на отдыхе в Туве готовить собственными руками шашлык под маринадом, пить тувинский особый чай и фирменный кофе из турки, рассказал глава республики Шолбан
По словам главы республики, Путин сам жарит шашлыки из мяса, добываемого президентом на охоте.
Кроме того, на отдыхе в Туве Путин любит пить тувинский чай, заваренный по рецепту бабушки
Кофе Путин во время отдыха пьет заваренный в турке.
Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, а потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения.
По его словам, этот рецепт он сумел выучить и иногда использует.
Тувинский глава подчеркнул, что Путин приезжает отдыхать в Туву каждый год, и, скорее всего, посетит республику в 2019-м году. «Наш президент — особенный человек. Он не паркетный чиновник, он действительно очень хорошо понимающий землю, свою территорию руководитель. И в этом отношении, когда он приезжает на территорию, он без стеснения общается с местным населением. У нас часто бывают такие встречи случайные», — сказал
Республика Тыва для Путина стала излюбленным местом отдыха на природе. В 2017 году президент остановился в республике по пути в Благовещенск и пару дней занимался подводной охотой и рыбалкой с Шойгу,
Егор Латышев