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16:49 (мск), источник: Daily Storm

Глава Тувы рассказал о любимых тувинских блюдах Путина

Президент России неоднократно отдыхал в республике.

6
фотографий
6
фотографий

Президент России Владимир Путин любит на отдыхе в Туве готовить собственными руками шашлык под маринадом, пить тувинский особый чай и фирменный кофе из турки, рассказал глава республики Шолбан Кара-оол. Он отметил, что не знаком с рецептом «президентского» маринада. Также Кара-оол заявил, что российский лидер не похож на «паркетных шаркунов», и очень хорошо понимает свою страну. Об этом он рассказал РИА Новости.

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По словам главы республики, Путин сам жарит шашлыки из мяса, добываемого президентом на охоте. Кара-оол отметил, что у главы государства получается «шикарный» шашлык под маринадом. Рецепт маринада ему неизвестен — этим секретом владеет только сам Путин, подчеркнул тувинский руководитель.

Кроме того, на отдыхе в Туве Путин любит пить тувинский чай, заваренный по рецепту бабушки Кара-оола. «Берем воду из естественного источника, как правило, чай используется зеленый — тот самый, помните, в советское время грузинский чай был. Вот этот чай кладем, немного соли, обязательно нужно довести до кипения. У нас даже существуют разного рода байки, что нужно ковшиком восемь раз провести, после этого молоко налить. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок. Можно добавить к нему и топленое масло», — поделился рецептом чая глава Тувы.

Кофе Путин во время отдыха пьет заваренный в турке.

Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, а потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения.
Шолбан Кара-оол
глава республики

По его словам, этот рецепт он сумел выучить и иногда использует.

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Тувинский глава подчеркнул, что Путин приезжает отдыхать в Туву каждый год, и, скорее всего, посетит республику в 2019-м году. «Наш президент — особенный человек. Он не паркетный чиновник, он действительно очень хорошо понимающий землю, свою территорию руководитель. И в этом отношении, когда он приезжает на территорию, он без стеснения общается с местным населением. У нас часто бывают такие встречи случайные», — сказал Кара-оол.

Республика Тыва для Путина стала излюбленным местом отдыха на природе. В 2017 году президент остановился в республике по пути в Благовещенск и пару дней занимался подводной охотой и рыбалкой с Шойгу, Кара-оолом и главой Хакасии Виктором Зиминым. В 2018 году глава государства также провел в Тыве несколько выходных. В Тыве Путин, по его собственному признанию, в 2013 году поймал свою самую большую щуку — весом около 20 килограммов.

Егор Латышев

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