Явка на выборах президента Украины приблизилась к 45%

В Винницкой области явка составила 41,12%, в Волынской — 48,58%, Днепропетровской — 48,81%, Донецкой — 43,71%, Житомирской — 46,63%, Закарпатской — 27,29%, Запорожской — 49,65%, Ивано-Франковской — 37,67%, Киевской — 46,87%, Кировоградской — 47,22%, Луганской — 43,29%, Львовской — 39,79%, Николаевская — 47,39%.
Одесская область показала яку 42,16%, Полтавская — 48,53%, Ровенская — 47,87%, Сумская — 47,30, Тернопольская — 41,91%, Харьковская- 45,39%, Хмельницкая — 47,56%, Черкасская — 46,88%, Черновицкая — 35,89%, Черниговская 48,58%, Херсонская — 41,04%, г. Киев — 46,33%.
На Украине в воскресенье проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00.
В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов — 39.