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16:58 (мск), источник: Интерфакс

Явка на выборах президента Украины приблизилась к 45%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU — Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 44,82% по данным с 114 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии республики.

Источник: Reuters

В Винницкой области явка составила 41,12%, в Волынской — 48,58%, Днепропетровской — 48,81%, Донецкой — 43,71%, Житомирской — 46,63%, Закарпатской — 27,29%, Запорожской — 49,65%, Ивано-Франковской — 37,67%, Киевской — 46,87%, Кировоградской — 47,22%, Луганской — 43,29%, Львовской — 39,79%, Николаевская — 47,39%.

Одесская область показала яку 42,16%, Полтавская — 48,53%, Ровенская — 47,87%, Сумская — 47,30, Тернопольская — 41,91%, Харьковская- 45,39%, Хмельницкая — 47,56%, Черкасская — 46,88%, Черновицкая — 35,89%, Черниговская 48,58%, Херсонская — 41,04%, г. Киев — 46,33%.

На Украине в воскресенье проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00.

В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов — 39.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
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