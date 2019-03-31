В ЦИК Украины пока не увидели системных нарушений на выборах президента

«Никаких системных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Есть единичные случаи, но оно являются классическими для какого-либо голосования в какой-либо избирательной кампании», — сказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая журналистам.
По ее словам, есть единичные случаи фотофиксации бюллетеней, подвоза граждан к избирательным участкам, «но в целом выборы проходят в стандартном режиме».
Бернацкая спрогнозировала, что оригиналы протоколов начнут свозить в ЦИК около обеда понедельника, 1 апреля.
Секретарь комиссии напомнила, что у ЦИК по закону есть 10 дней на установление результатов выборов. «Но надеемся это будет быстрее в этом году», — добавила она.
Как уточнили в полиции, в основном они связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеней и их фотографированием.
На Украине в воскресенье проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов — 39.