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18:00 (мск), источник: RNS

Лавров объяснил, что российские военные делают в Венесуэле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях. Интервью опубликовано на сайте МИД РФ

Источник: AP 2019

«Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим Конституции Венесуэлы», — сказал Лавров.

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27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.

28 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Трампа, заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с положениями двухстороннего межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве, не нарушая ни международных договоренностей, ни внутреннее законодательство Венесуэлы.

Она также сообщила, что российские специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько им понадобится.

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