Лавров объяснил, что российские военные делают в Венесуэле

«Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим Конституции Венесуэлы», — сказал Лавров.
27 марта президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, сообщало агентство Reuters.
28 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Трампа, заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с положениями двухстороннего межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве, не нарушая ни международных договоренностей, ни внутреннее законодательство Венесуэлы.
Она также сообщила, что российские специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько им понадобится.