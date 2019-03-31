На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/ — Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны. Начался подсчет голосов.
КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/ — Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны. Начался подсчет голосов.
По последним официальным данным на 15:00, в выборах приняли участие 45,11 процента избирателей. «Национальный
Выборы на Украине считаются состоявшимися при любой явке. На подведение окончательных итогов первого тура у ЦИК есть почти две недели. 13 апреля — последний день для публикации результатов.
В случае, если ни один из кандидатов не наберет простого большинства (50% + 1 голос), 21 апреля на Украине состоится второй тур.
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