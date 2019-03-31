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20:10 (мск), источник: ТАСС

Опубликованы первые данные экзитполов на выборах президента Украины. Зеленский лидирует

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/ — Владимир Зеленский и Петр Порошенко проходят во второй тур президентских выборов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам Национального экзитпола, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, Зеленский получил поддержку 30,4% избирателей, Порошенко — 17,8%. На третьем месте оказалась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с результатом 14,2%, за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко отдали голоса 9,8%, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 7,1%. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов.

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Данные совместного экзитпола телеканалов «112 Украина» и NewsOne, проводимого экспертами австрийского Института социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром «Социальный мониторинг», продемонстрировали, что Зеленский набирает 30,7%, Порошенко — 18,6%, Тимошенко — 13,6%, Бойко — 10,3%, Гриценко — 7,3%.

Экзитпол, проведенный компанией «Социс», свидетельствует том, что Зеленский получил 29,25%, Порошенко — 19,9%, Тимошенко — 13,75, Бойко — 9,24, Гриценко — 7,91%.

Свой экзитпол проводил ТСН — часть группы «1+1 медиа», которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Перед выборами он публично поддержал Владимира Зеленского. Данные экзитпола говорят о том, что поддержка избирателей Зеленского составила 30,1%, Порошенко -18,5%, Тимошенко — 14%.

Организаторы экзитполов отметили, что результаты еще не окончательные, их обработка продолжается, но они близки к конечным.

В то же время в «Батькивщине» заявили, что, по их данным, во второй тур выходят Тимошенко и Зеленский, а высокие показатели Порошенко назвали манипулятивными.

Лидерство в регионах

Действующий президент Петр Порошенко лидирует на западе Украины, а Владимир Зеленский в остальных регионах, свидетельствуют данные Национального экзитпола.

На западе лидирует Петр Порошенко — 26%, второе место у Зеленского — 21%, третье — у Юлии Тимошенко — 18%.
Владимир Паниотто
генеральный директор Киевского международного института социологии

В центре, по его словам, первое место занимает Зеленский — 28,6%, второе — Порошенко — 19,5%, на третьем Тимошенко — 17,5%. На юге также лидирует Зеленский — 42%, следом за ним Порошенко — 11%, а замыкает тройку Тимошенко — 9,5%.

Несколько иная ситуация на востоке Украины.

«Здесь первое место делят Зеленский — 30,7% и Бойко (кандидат от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Юрий), у которого 27,2%. Затем идет Порошенко — 9,6%, за ним Тимошенко — 7,3%», — уточнил Паниотто.

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