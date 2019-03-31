США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире CNN рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире CNN рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
По его словам, Вашингтон не оставит без внимания действия Москвы и Гаваны, которые выступают как основные сторонники Мадуро. «Никто из высших чиновников в администрации [президента США Дональда Трампа] не сомневается, что мы заставим их заплатить за это», — заявил он.
Также спецпредставитель США по Венесуэле выразил сомнение, что Мадуро останется на посту президента в течение года. «Я очень сомневаюсь, что год спустя мы будем говорить об этом», — отметил Абрамс. Он сказал, что глава государства покинет свой пост, когда он и его приближенные сочтут, что «их время вышло», или когда об отстранении Мадуро задумаются военные.
29 марта Абрамс заявил, что США могут наложить санкции на Россию
27 марта Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы. Позднее в Москве указали на легитимность присутствия российских военных в Каракасе. Президент США заявил, что планирует обсудить ситуацию с лидерами РФ и КНР.