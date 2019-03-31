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22:40 (мск), источник: Lenta.Ru

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире CNN рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Источник: AP 2019

По его словам, Вашингтон не оставит без внимания действия Москвы и Гаваны, которые выступают как основные сторонники Мадуро. «Никто из высших чиновников в администрации [президента США Дональда Трампа] не сомневается, что мы заставим их заплатить за это», — заявил он.

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Также спецпредставитель США по Венесуэле выразил сомнение, что Мадуро останется на посту президента в течение года. «Я очень сомневаюсь, что год спустя мы будем говорить об этом», — отметил Абрамс. Он сказал, что глава государства покинет свой пост, когда он и его приближенные сочтут, что «их время вышло», или когда об отстранении Мадуро задумаются военные.

29 марта Абрамс заявил, что США могут наложить санкции на Россию из-за поддержки Венесуэлы. Он подчеркнул, что ограничительные меры могут коснуться российской экономики, а их возможные варианты уже находятся на столе госсекретаря Майка Помпео.

27 марта Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы. Позднее в Москве указали на легитимность присутствия российских военных в Каракасе. Президент США заявил, что планирует обсудить ситуацию с лидерами РФ и КНР.

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