Первые данные ЦИК. Зеленский вышел в лидеры президентской гонки
КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский вышел в лидеры президентской гонки с 28,45% голосов после подсчета 0,32% протоколов.
КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский вышел в лидеры президентской гонки с 28,45% голосов после подсчета 0,32% протоколов.
Об этом сообщил ЦИК Украины.
На втором месте — Петр Порошенко, у него 19,28% голосов.