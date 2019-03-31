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22:35 (мск), источник: ТАСС

Первые данные ЦИК. Зеленский вышел в лидеры президентской гонки

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский вышел в лидеры президентской гонки с 28,45% голосов после подсчета 0,32% протоколов.

Источник: Reuters

Об этом сообщил ЦИК Украины.

На втором месте — Петр Порошенко, у него 19,28% голосов.

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17:27 (мск)© Ньюстюб
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