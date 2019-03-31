Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации

Об этом он заявил в воскресенье журналистам в своем избирательном штабе.
«А что уже есть дата, когда мы увидимся? Если мы увидимся, я ему скажу: Наконец-то вы вернули наши территории, а сколько вы еще нам готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?», — ответил он на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко по результатам состоявшегося на Украине в воскресенье первого тура президентских выборов оказались лидерами голосования и проходят во второй тур. Это показали все без исключения экзитполы, опубликованные в воскресенье сразу же после закрытия избирательных участков.