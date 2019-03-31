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31 марта, источник: ТАСС

Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае гипотетической встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен потребовать от России и территории, и денежные компенсации.

Источник: Reuters

Об этом он заявил в воскресенье журналистам в своем избирательном штабе.

«А что уже есть дата, когда мы увидимся? Если мы увидимся, я ему скажу: Наконец-то вы вернули наши территории, а сколько вы еще нам готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?», — ответил он на соответствующий вопрос.

Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко по результатам состоявшегося на Украине в воскресенье первого тура президентских выборов оказались лидерами голосования и проходят во второй тур. Это показали все без исключения экзитполы, опубликованные в воскресенье сразу же после закрытия избирательных участков.

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Украинцы выбирают нового президента
Во время загрузки произошла ошибка.
31 марта© Ньюстюб
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости, Коммерсантъ
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