Местные выборы в Турции пошатнули позиции партии Эрдогана
Миллионы людей проголосовали на местных выборах в Турции, которые рассматриваются как референдум в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Миллионы людей проголосовали на местных выборах в Турции, которые рассматриваются как референдум в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно первым сообщениям, главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) лидирует с небольшим отрывом в Анкаре.
Находящийся в Стамбуле корреспондент
Более 57 миллионов граждан зарегистрировались, чтобы проголосовать за мэров и депутатов местных советов. Выборы проводились на фоне экономического спада. Страна находится в рецессии, инфляция — на уровне 20%.
Эрдоган заявил, что эти выборы решают вопрос выживания страны и его партии — Партии справедливости и развития, которая доминирует в политике в течение 16 лет.
Выборы сопровождались вспышками насилия. Десятки человек получили ранения в столкновениях по всей Турции.
Два избирателя были застрелены на избирательном участке в восточном городе Малатья. Согласно сообщениям с места событий, после того как один мужчина отказался использовать кабинку для голосования, решив голосовать открыто, на участке началась драка.
Проблемы в экономике
Президент Эрдоган — самый популярный и самый неоднозначный лидер Турции в современной истории.
Однако, учитывая состояние экономики после недавнего валютного кризиса, а также рост безработицы и инфляции, некоторые избиратели, похоже, были готовы наказать Эрдогана и АКП на выборах.
«Люди страдают
В Анкаре идет жесткая борьба между кандидатом в мэры от Республиканской народной партии Мансуром Явасом и кандидатом от АКП Мехметом Ожасеки.
«На самом деле я не собирался голосовать сегодня, — сказал агентству Рейтер один из избирателей в столице, — но когда я увидел, сколько шатки позиции АКП я подумал, что, может быть, пора нанести им удар».
«Все недовольны. Всем нелегко», — добавил 47-летний житель столицы.
Предвыборная кампания
АКП побеждала на всех выборах с момента прихода к власти в 2002 году, но аналитики отмечают, что сейчас в первый раз партия не уверена в успехе.
Критики считают, что в условиях, когда большинство СМИ либо являются проправительственными, либо контролируются сторонниками Эрдогана, оппозиционные партии проводили свою кампанию в невыгодном положении.
Оппозиционная прокурдская
Некоторые из ее лидеров были заключены в тюрьму по обвинениям в терроризме. Эти обвинения они отрицают.