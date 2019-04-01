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01:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Местные выборы в Турции пошатнули позиции партии Эрдогана

Миллионы людей проголосовали на местных выборах в Турции, которые рассматриваются как референдум в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: AFP 2019

Согласно первым сообщениям, главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) лидирует с небольшим отрывом в Анкаре.

Находящийся в Стамбуле корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн отмечает, что разрыв очень небольшой, и еще рано делать выводы, но по некоторым сообщениям лидирует правящая партия — Партия справедливости и развития (AКП).

Источник: AFP 2019

Более 57 миллионов граждан зарегистрировались, чтобы проголосовать за мэров и депутатов местных советов. Выборы проводились на фоне экономического спада. Страна находится в рецессии, инфляция — на уровне 20%.

Эрдоган заявил, что эти выборы решают вопрос выживания страны и его партии — Партии справедливости и развития, которая доминирует в политике в течение 16 лет.

Это было первое муниципальное голосование с тех пор, как Эрдоган получил широкие исполнительные полномочия на прошлогодних президентских выборах.

Выборы сопровождались вспышками насилия. Десятки человек получили ранения в столкновениях по всей Турции.

Два избирателя были застрелены на избирательном участке в восточном городе Малатья. Согласно сообщениям с места событий, после того как один мужчина отказался использовать кабинку для голосования, решив голосовать открыто, на участке началась драка.

Проблемы в экономике

Президент Эрдоган — самый популярный и самый неоднозначный лидер Турции в современной истории.

Источник: AFP 2019

Однако, учитывая состояние экономики после недавнего валютного кризиса, а также рост безработицы и инфляции, некоторые избиратели, похоже, были готовы наказать Эрдогана и АКП на выборах.

«Люди страдают из-за экономических проблем, — сказал один из избирателей агентству AFP на марше оппозиции. — Я трейдер, уже на пенсии, но я никогда не видел такого спада».

Марк Лоуэн отмечает, что АКП рискует потерять ключевые города, где оппозиционные партии неожиданно объединились в борьбе, это редкость в столь политически поляризованной стране.

В Анкаре идет жесткая борьба между кандидатом в мэры от Республиканской народной партии Мансуром Явасом и кандидатом от АКП Мехметом Ожасеки.

«На самом деле я не собирался голосовать сегодня, — сказал агентству Рейтер один из избирателей в столице, — но когда я увидел, сколько шатки позиции АКП я подумал, что, может быть, пора нанести им удар».

«Все недовольны. Всем нелегко», — добавил 47-летний житель столицы.

Предвыборная кампания

АКП побеждала на всех выборах с момента прихода к власти в 2002 году, но аналитики отмечают, что сейчас в первый раз партия не уверена в успехе.

Источник: AFP 2019

Критики считают, что в условиях, когда большинство СМИ либо являются проправительственными, либо контролируются сторонниками Эрдогана, оппозиционные партии проводили свою кампанию в невыгодном положении.

Оппозиционная прокурдская Народно-демократическая партия (НДП) заявила, что эти выборы несправедливые, и отказалась выдвигать кандидатов в нескольких городах.

Некоторые из ее лидеров были заключены в тюрьму по обвинениям в терроризме. Эти обвинения они отрицают.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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