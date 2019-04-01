Весенний призыв в армию стартовал в России
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Российскую армию в ходе начавшегося весеннего призыва пополнят 135 тысяч призывников, сообщает Министерство обороны России.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Российскую армию в ходе начавшегося весеннего призыва пополнят 135 тысяч призывников, сообщает Министерство обороны России.
«1 апреля начинается весенний 2019 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2019 года № 135 весной 2019 года будет призвано и направлено для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 135 тыс. человек», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве напомнили, что 18 марта глава государства подписал закон, в соответствии с которым призывники, ранее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры.
В ходе весеннего призыва также действуют изменения, связанные с воинским учетом призывников. В соответствии с новым законом, граждане призывного возраста должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации.
«Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва», — поясняют в министерстве.
В Минобороны напомнили, что в ряде районов Крайнего Севера и приравненных к ним, призыв на военную службу осуществляется один раз в год (весной или осенью). С перечнем можно ознакомиться на сайте Минобороны в разделе «Служба по призыву» (подраздел «особые условия призывных кампаний»). В связи с этим, в ряде муниципальных образований республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Чукотского автономного округа, призыв стартует на месяц позже — с 1 мая.
«Для прохождения военной службы по призыву женатые граждане, а также имеющие детей, больных и пенсионного возраста родителей направляются, по возможности, вблизи мест их проживания», — отмечают в Минобороны.
«По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения положительно относятся к службе в армии около 88% из числа опрошенных граждан, в 2012 году таких граждан было около 81%», — сообщили в ведомстве.
Перед отправкой к месту службы все призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета. Новобранцам выдадут банковские и персональные электронные карты и несессер.
На весь путь следования призывники будут обеспечены рационами питания.