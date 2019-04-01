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01:56 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган объявил о победе своей партии на муниципальных выборах в Турции

АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о победе возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на выборах в местные органы власти в стране в воскресенье.

Источник: AFP 2019

«Наш народ в 15-й раз сделал первыми на выборах (с 2002 года, когда ПСР стала правящей партией — ред.). Кандидаты от ПСР или блока, в состав которого она входит, выиграли выборы в 24 провинциях, 538 районах, 200 сельских поселений. Всего в 778 муниципалитетах выиграли мы, включая 16 мэрий крупных городов», — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками ПСР в Анкаре.

«Я благодарю всех наших граждан, особенно курдских братьев, которые выступили с большой чувствительностью к жизненно важному вопросу. Результаты голосования в юго-восточных провинциях стали уроком для тех, кто пытался устроить торг», — заявил турецкий лидер.

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По его словам, в ряде районов Анкары «большинство проголосовало за ПСР, за наш блок». «Последние данные по Стамбулу говорят о том, что перевес на стороне нашего блока, либо цифры почти сравнялись», — добавил Эрдоган.

По предварительным итогам выборов, которые публикует агентство Anadolu, в целом по Турции по результатам подсчета 91,15% бюллетеней на муниципальных выборах лидируют кандидаты от ПСР с результатом 44,95% голосов. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 30,25% голосов.

Правящая партия выигрывает выборы в 40 провинциях Турции — в частности, ее кандидаты побеждают на выборах в мэры Бурсы, Газиантепа, Трабзона, Самсуна.

За кандидатов от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции избиратели отдали голоса в 20 провинциях, среди которых Анкара, Измир, Адана, Анталья.

Националистическая Партия национального движения выигрывает в 12 провинциях — за ее кандидатов проголосовали, в том числе, в Эрзинджане, Кастамону, Манисе. Еще в семи провинциях, включая Диярбакыр, Мардин, Ван, Карс, проголосовали за прокурдскую Партию демократии народов.

В Анкаре на выборах мэра побеждает кандидат от оппозиции Мансур Яваш, который заручился поддержкой 50,4% избирателей, его основной соперник, зампредседателя правящей ПСР Мехмет Озхасеки набирает 47,4% голосов.

В Измире кандидат от ПСР, экс-министр экономики Турции Нихат Зейбекчи значительно проигрывает оппозиционному кандидату Тунчу Сойеру, они набирают 38,5% и 58,0% соответственно.

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Острая борьба за пост мэра идет в Стамбуле. Кандидат от правящей партии, ближайший соратник Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заручился поддержкой 48,71% избирателей по итогам подсчета 98% голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиционного «Союза нации» Экрем Имамоглу набирает 48,65% голосов.

На выборах в органы местного самоуправления, которые в Турции проводятся один раз в пять лет, избираются мэры городов, руководители муниципалитетов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов. Проголосовать на муниципальных выборах могли 57,78 миллиона избирателей на 194 715 избирательных участках.

Ведущие политические партии Турции объединились на этих выборах, как и на прошлогодних парламентских и президентских, в два крупных политических блока: «Союз народа» (Cumhur İttifakı) и «Союз нации» (Millet İttifakı). «Союз народа» образован правящей ПСР и националистической Партией национального движения. Основным соперником этого блока является «Союз нации», в который объединились оппозиционные центристская Народно-республиканская партия и националистическая Хорошая партия.

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