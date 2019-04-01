Эра правления нового императора Японии будет называться Рэйва
ТОКИО, 1 апреля. /ТАСС/. Эра правления нового императора Японии получила название «Рэйва». Об этом объявил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
ТОКИО, 1 апреля. /ТАСС/. Эра правления нового императора Японии получила название «Рэйва». Об этом объявил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
В прямом телеэфире он продемонстрировал табличку c двумя каллиграфически написанными иероглифами — названием, которым теперь будут именоваться годы пребывания нового монарха на престоле.
Нынешний 85-летний император Японии Акихито покинет престол 30 апреля по собственной просьбе в связи с преклонным возрастом. На следующий день новым императором будет провозглашен его старший сын — нынешний наследный принц Нарухито. Это будет означать наступление 1-го года эры Рэйва.
В Японии действуют две системы летоисчисления — общепринятая международная и собственная, по годам пребывания императоров на престоле. В соответствии с этим, сейчас в стране одновременно идут 2019 год и 31-й год эры Хэйсэй («Установление мира»), как именуется эпоха правления императора Акихито. По опросам общественного мнения, число сторонников двух систем в стране делится примерно поровну, хотя молодежь больше предпочитает международный порядок летоисчисления.