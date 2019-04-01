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10:58 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: в столице Венесуэлы по протестующим открыли огонь

По данным местных изданий, стрелять по манифестантам начали участники проправительственных группировок «колективос».

Группа вооруженных людей в гражданском 31 марта открыла огонь по участникам протестной акции в муниципалитете Либертадор в столице Венесуэлы Каракасе, сообщила газета El Nacional. По ее данным, стрелять по демонстрантам начали участники «колективос» — провластных организаций, которые пользуются поддержкой правительства Николаса Мадуро. Сообщается, что в результате стрельбы два человека доставлены в больницу огнестрельными ранениями. В свою очередь в Госдепартаменте США заявили о разработке мер в отношении Москвы за ее поддержку венесуэльских властей.

На распространенных в социальных сетях фотографиях и видео с места происшествия видны несколько мужчин с оружием, которые стреляют в участников акции протеста против отключения электричества и отсутствие питьевой воды. По данным источников El Nacional, в результате стрельбы пострадали мужчина и женщина. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу Варгас, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Подтверждения этой информации от официальных властей Венесуэлы пока не поступало.

Государственный секретарь Майкл Помпео в ближайшее время решит, какие меры Белый дом примет в отношении Москвы из-за ее поддержки правительства Николаса Мадуро. Об этом заявил в эфире телеканала CNN специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. «Россияне продемонстрировали лояльность режиму и у Вашингтона есть масса возможностей, как ответить России напрямую в связи с продолжающейся с ее стороны поддержкой режима, а теперь еще и некоторой военной помощью», — сказал он.

С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. В Москве назвали «президентский статус» лидера венесуэльской оппозиции несуществующим и заявили о необходимости диалога с Вашингтоном для решения политического кризиса в Боливарианской Республике.

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С начала марта в латиноамериканской стране произошло несколько масштабных сбоев в подаче электричества, что спровоцировало транспортный коллапс в Каракасе и прекращение подачи питьевой воды. В качестве причины официальные власти называют кибератаки на систему энергоснабжения страны со стороны США. Николас Мадуро заявил, что утвердил месячный план по восстановлению системы электроснабжения страны, предусматривающий регулирование нагрузки на энергосети. Венесуэльский президент также призвал граждан усилить бдительность, поскольку, по его словам, удар по производству электроэнергии в стране был нанесен извне, чтобы разрушить Венесуэлу.

Дмитрий Кузнецов

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Власти Венесуэлы усиливают полицейские патрули из-за очередного блэкаута
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30 марта© Ньюстюб
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