Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины
Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины.
Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины.
По информации Центризбиркома страны на 7.00 по киевскому времени (совпадает с московским), после подсчета 40,2% протоколов Зеленский набрал 30,2% голосов. Вместе с ним во второй тур, который состоится 21 апреля, выходит действующий президент Петр Порошенко (16,65%), опережающий
Эти цифры почти совпадают с результатами опросов на выходе из избирательных участков, организованных в воскресенье несколькими социологическими службами Украины. Так, по данным «Национального экзитпола», проведенного совместно фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова, Зеленский получил 30,6% голосов, Порошенко — 17,8%, а Тимошенко — 14,2%.
В контролируемых украинским правительством частях Донецкой и Луганской областей на первое место вышел
Явка на выборы, по информации ЦИК, составила 63,5%, превысив показатель предыдущих президентских выборов 2014 г. (60,3%). Самая высокая активность избирателей зафиксирована во Львовской (68,9%) и Волынской (68,3%) областях, а также в Киеве (68%), самая низкая — в Закарпатской (47%), Черновицкой (56,1%) и Луганской (56,8%) областях.
Комментируя предварительные результаты выборов, Зеленский заявил, что «не будет собирать майданы», если украинцы в итоге выскажутся против него, но выразил готовность провести перед вторым туром дебаты с Порошенко, который до этого назвал актера «марионеткой [бизнесмена Игоря] Коломойского».
Сам действующий президент сообщил журналистам, что украинские избиратели «сломали российский сценарий первого тура», и пообещал сделать то же самое и при повторном голосовании.
«Те, которые хотели проголосовать “по приколу”, все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто “не по приколу”, и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского», — пояснил Медведев.
Наконец, Тимошенко на
Российские эксперты считают, что во втором туре у Зеленского хорошие перспективы.
Шоумен и актер имеет наименьший антирейтинг (а второй тур станет именно «войной антирейтингов») и к тому же большой отрыв от конкурента после первого тура, отмечает политолог Евгений Минченко: «И большая часть кандидатов, думаю, скорее поддержит его или не станет поддерживать никого. Тимошенко тоже с высокой долей вероятности будет легче играть с Зеленским, чем с Порошенко». В пользу Зеленского играет и «не такой уж большой ресурс для поддержки у Порошенко», добавляет эксперт.
Сейчас актер говорит, что не будет вступать в альянсы, но до второго тура еще есть время, подчеркивает эксперт: «Украинская политика основана на договоренностях, часто закулисных, и как все сложится ко второму туру, пока гадать рано».
По мнению Макаркина, если Зеленский сохранит позицию «никаких договоренностей», то Порошенко будет пытаться «максимально собрать другие электораты», но получится у него это или нет, сказать пока сложно: «В этом случае Порошенко будет играть на том, что он верховный главнокомандующий, что он опытный и нельзя отдавать страну и армию в руки дилетанта».
Другой вариант — Зеленский
Результат Зеленского в первом туре свидетельствует о запросе на новые лица, констатирует эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Судя по тому, что явка чуть выше, чем на прошлых выборах, на участки пришла молодежь и проголосовала за Зеленского как за новое лицо. Опыт управления уже не считается
Однако у Порошенко есть еще три недели, за которые можно попытаться развернуть ситуацию, отмечает эксперт: «Судя по его речам, он напирает на патриотическую риторику, на лозунг “Армия. Язык. Вера”. Это такое консервативное сочетание и жесткая антироссийская позиция, акцент на рациональность избирателя — чтобы он подумал о последствиях, если страну возглавит человек без программы и без понимания, куда он попал».
Что же касается возможных коалиций перед вторым туром, то для Украины в силу ее