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07:25 (мск), источник: Ведомости

Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины

Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины.

Источник: AFP 2019

По информации Центризбиркома страны на 7.00 по киевскому времени (совпадает с московским), после подсчета 40,2% протоколов Зеленский набрал 30,2% голосов. Вместе с ним во второй тур, который состоится 21 апреля, выходит действующий президент Петр Порошенко (16,65%), опережающий экс-премьера и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (13,1%).

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Эти цифры почти совпадают с результатами опросов на выходе из избирательных участков, организованных в воскресенье несколькими социологическими службами Украины. Так, по данным «Национального экзитпола», проведенного совместно фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова, Зеленский получил 30,6% голосов, Порошенко — 17,8%, а Тимошенко — 14,2%.

По предварительным данным ЦИК, Зеленский лидирует в большинстве регионов центральной, восточной и южной Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую область, а также Киев.

В контролируемых украинским правительством частях Донецкой и Луганской областей на первое место вышел экс-лидер пророссийского «Оппозиционного блока», бывший вице-премьер в правительстве президента Виктора Януковича Юрий Бойко, занимающий в целом по Украине четвертое место с 11,5% голосов. Порошенко же побеждает в основном в западной части страны, где его главным конкурентом была Тимошенко.

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Явка на выборы, по информации ЦИК, составила 63,5%, превысив показатель предыдущих президентских выборов 2014 г. (60,3%). Самая высокая активность избирателей зафиксирована во Львовской (68,9%) и Волынской (68,3%) областях, а также в Киеве (68%), самая низкая — в Закарпатской (47%), Черновицкой (56,1%) и Луганской (56,8%) областях.

Комментируя предварительные результаты выборов, Зеленский заявил, что «не будет собирать майданы», если украинцы в итоге выскажутся против него, но выразил готовность провести перед вторым туром дебаты с Порошенко, который до этого назвал актера «марионеткой [бизнесмена Игоря] Коломойского».

Сам действующий президент сообщил журналистам, что украинские избиратели «сломали российский сценарий первого тура», и пообещал сделать то же самое и при повторном голосовании.

А представитель его избирательного штаба Олег Медведев выразил мнение, что «резерв для добора голосов» во втором туре у Порошенко больше, чем у Зеленского.

«Те, которые хотели проголосовать “по приколу”, все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто “не по приколу”, и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского», — пояснил Медведев.

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Наконец, Тимошенко на пресс-конференции в ночь на воскресенье назвала результаты экзитполов «манипулятивной и нечестной вещью» и заявила, что именно она проходит во второй тур вместе с Зеленским. В связи с этим экс-премьер призвала своих представителей в избиркомах защитить результаты голосования, а своих соратников — прийти к избирательным участкам, чтобы «защищать результат до последнего.

Российские эксперты считают, что во втором туре у Зеленского хорошие перспективы.

Шоумен и актер имеет наименьший антирейтинг (а второй тур станет именно «войной антирейтингов») и к тому же большой отрыв от конкурента после первого тура, отмечает политолог Евгений Минченко: «И большая часть кандидатов, думаю, скорее поддержит его или не станет поддерживать никого. Тимошенко тоже с высокой долей вероятности будет легче играть с Зеленским, чем с Порошенко». В пользу Зеленского играет и «не такой уж большой ресурс для поддержки у Порошенко», добавляет эксперт.

У Зеленского очень неплохие шансы на победу, согласен политолог Алексей Макаркин.

Сейчас актер говорит, что не будет вступать в альянсы, но до второго тура еще есть время, подчеркивает эксперт: «Украинская политика основана на договоренностях, часто закулисных, и как все сложится ко второму туру, пока гадать рано».

По мнению Макаркина, если Зеленский сохранит позицию «никаких договоренностей», то Порошенко будет пытаться «максимально собрать другие электораты», но получится у него это или нет, сказать пока сложно: «В этом случае Порошенко будет играть на том, что он верховный главнокомандующий, что он опытный и нельзя отдавать страну и армию в руки дилетанта».

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Другой вариант — Зеленский все-таки договаривается на каких-то условиях и, может быть, не прямо, о какой-то косвенной поддержке со стороны Тимошенко, продолжает Макаркин: «В этом случае электорат Тимошенко может в значительной степени перейти на сторону Зеленского. Ну и избиратели Зеленского вряд ли от него отвернутся — за кого еще им голосовать? Такой вариант может еще больше повысить шансы Зеленского».

Результат Зеленского в первом туре свидетельствует о запросе на новые лица, констатирует эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Судя по тому, что явка чуть выше, чем на прошлых выборах, на участки пришла молодежь и проголосовала за Зеленского как за новое лицо. Опыт управления уже не считается чем-то критически важным».

Однако у Порошенко есть еще три недели, за которые можно попытаться развернуть ситуацию, отмечает эксперт: «Судя по его речам, он напирает на патриотическую риторику, на лозунг “Армия. Язык. Вера”. Это такое консервативное сочетание и жесткая антироссийская позиция, акцент на рациональность избирателя — чтобы он подумал о последствиях, если страну возглавит человек без программы и без понимания, куда он попал».

Что же касается возможных коалиций перед вторым туром, то для Украины в силу ее парламентско-президентского устройства очень важны осенние выборы в парламент, напоминает Колесников: «Зеленскому важно раскрутить его партию “Слуга народа”, чтобы она вошла в парламент и заняла лидирующие позиции. Вряд ли без коалиции это возможно, поэтому вероятность его переговоров с Тимошенко остается».

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ТАССРИА Новости
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
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