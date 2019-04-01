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07:45 (мск), источник: РИА Новости

Абэ рассказал об особенности девиза правления следующего императора Японии

ТОКИО, 1 апр — РИА Новости. Девиз правления следующего императора Японии, которым с 1 мая станет наследный принц Нарухито, впервые был выбран на основе произведения японской, а не китайской литературы, как это было раньше, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Источник: AP 2019

Ранее в понедельник генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга объявил, что девизом правления следующего императора Японии, которым станет наследный принц Нарухито, станет Рэйва, что можно условно перевести как эра Побуждения к миру. Дословно иероглифы, составляющие название новой эры, означают «приказ, побуждение кого-то сделать что-то» и «мир, гармония».

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Вместе с этим, по словам японского премьера, основной смысл девиза нового правления заключается не в самих иероглифах, а в стихотворении, которое легло в основу названия эры. Дело в том, что слово Рэйва было выбрано путем соединения частей слов из стихотворения, входящего в древнейшую антологию японской поэзии «Манъёсю». В произведении иероглиф «рэй» употребляется в слове «рэйгэцу», что можно трактовать как «хороший месяц для начала чего-либо», а иероглиф «ва» стоит в слове «явараги», что можно перевести как «ветер стихает».

Абэ отметил, что антология «Манъёсю» известна всем и читается людьми самых различных возрастов и слоев общества. Таким образом, при выборе девиза правления следующего императора были предприняты попытки заложить смысл надежды для будущих поколений и внимания на традиционных ценностях. Кроме этого, как отметил японский премьер, название новой эры также включает в себя смысл «рождения и взращивания культуры при сближении прекрасных людских сердец».

Нынешняя эра носит название Хэйсэй — эра Установления мира.

Примечательным является тот факт, что иероглиф «рэй», который стоит первым в названии новой эры, был использован впервые и вообще не был в списке иероглифов, которые, по версии различных СМИ, могли бы быть использованы в девизе правления следующего императора. Согласно прогнозам, наиболее вероятным названием новой эры должно было бы стать «анэй», что означает «вечное спокойствие». Следующими по популярности были «анкю» (долгое спокойствие) и «эйко» (вечный свет).

Нынешний 125-й японский монарх, император Акихито, в августе 2016 года в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. В декабре 2017 года комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года. После отречения Акихито будет называться «дзёко».

Система летоисчисления по девизам правления императоров была принята в Японии в 645 году. Первым императором, при котором был объявлен девиз правления, стал император Котоку. Эра его правления называлась Тайка, эра Великих перемен.

Япония готовится к новой эпохе и новому императору
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