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09:03 (мск), источник: РИА Новости

Тимошенко не сможет повлиять на результаты выборов, считает эксперт

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не признает результаты президентских выборов на Украине, но повлиять на них или организовать майдан она не в силах, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Источник: Reuters

Выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,16% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,71% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 13,09%, сообщается на интерактивном табло ЦИК после обработки 45,45% протоколов. Лидер «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,51%.

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«Конечно, Тимошенко не признает итоги этих выборов. Это безусловно. Потому что это ее последний шанс в жизни на пост президента, она очень хорошо знает технологии, которые на выборах, прекрасно знает, чем орудовал Петр Порошенко, для которого проигрыш означает целые проблемы. В принципе, что она не признает (результаты), нет никаких сомнений», — сказал Суздальцев РИА Новости.

При этом он полагает, что повлиять на результаты голосования Тимошенко не в силах.

«Но сделать что-то она не сможет, потому что объявить майдан, как она и ее сторонники периодически произносят, таких возможностей она не имеет», — добавил эксперт.

Суздальцев также отметил, что Порошенко не сможет преодолеть тот разрыв между ним и Зеленским, который наблюдается в результатах голосования.

«Порошенко может помочь только чудо такой разрыв преодолеть. Но, с другой стороны, есть масса вопросов о Зеленском как зрелом политике. Понятно, что за его спиной стоит (бизнесмен Игорь) Коломойский, к власти приходит группа Коломойского. В общем-то, то, что Зеленский не самостоятельный политик — сомнений нет», — сказал Суздальцев, добавив, что прошедшие выборы — это столкновения двух олигархических группировок: Порошенко и Коломойского. «Но чем это закончится, мы сейчас можем только гадать», — отметил он.

Как отметил эксперт, результаты выборов вызывают массу вопросов. По его словам, на выборах наблюдалась необычно высокая явка избирателей. Как добавил Суздальцев, удивляет, что результаты выборов в принципе совпадают с результатами рейтингов, обнародованными до голосования.

Порошенко заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании. ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 22.00 мск более 2,1 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 39 уголовных дел.

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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
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