Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля. Ранее Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля. Ранее Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.
Договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года и ратифицирован 1 апреля 1999 года. Он был основополагающим документом
В декабре 2018 года за расторжение договора в Верховной раде проголосовали 277 из 423 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против проголосовали 20 человек: трое внефракционных парламентариев (Юрий Бойко, Юрий Иоффе и Яков Безбах), а также 17 депутатов «Оппозиционного блока».