Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков жестко ответил Зеленскому в ответ на оскорбление
Взрыв газовоза: уничтожены 8 легковушек и 10 грузовиков (видео)
Суррогатная бабушка: 55-летняя женщина родила собственную внучку
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа
Москвичи начали покидать город
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Сын российского актера найден мертвым в Москве
Овечкин привез стул на скамейку запасных «Вашингтона»
Российский теннис оказался на грани кризиса
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии
Роман Курцын: «Еще пару лет, и круче меня никого не будет»
Президентом Словакии впервые станет женщина
Горбачева, Смеховы, Зверь на светском вечере в Москве
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Москвичи начали покидать город
Как оттаивает Москва после зимы: фото
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
10:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля. Ранее Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.

Источник: AP 2019

Договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года и ратифицирован 1 апреля 1999 года. Он был основополагающим документом российско-украинских отношений и предполагал стратегическое партнерство двух стран. В нем стороны обещали строить свои отношения «на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве», проводить регулярные консультации и развивать отношения во всех сферах. Также в нем была статья о том, что две страны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.

В декабре 2018 года за расторжение договора в Верховной раде проголосовали 277 из 423 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против проголосовали 20 человек: трое внефракционных парламентариев (Юрий Бойко, Юрий Иоффе и Яков Безбах), а также 17 депутатов «Оппозиционного блока».

Читайте также

В чем суть договора о дружбе с Украиной

 Что Ирина Яровая предлагает делать с трудными подростками
Зачем Михаила Горбачева вызвали в суд
ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента
СМИ: в столице Венесуэлы по протестующим открыли огонь
Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Мале
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз
СМИ: в Лос-Анджелесе убили рэпера Nipsey Hussle
Спорт
Евсеев удружил Семаку и Семину. ЦСКА упустил победу «Армейцы» обошли «Спартак», но не догнали «Локо»
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Тестируем Lamborghini Urus — самый крутой внедорожник в мире Почему он больше других Lamborghini достоин звания суперкара?
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Суррогатная бабушка: 55-летняя женщина родила собственную внучку 55-летняя британка решила стала суррогатной матерью, узнав, что ее дочка не сможет родить.
Леди
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа Честность Литвиновой оценили как и поклонники, так и звездные коллеги.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь