Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков жестко ответил Зеленскому в ответ на оскорбление
Взрыв газовоза: уничтожены 8 легковушек и 10 грузовиков (видео)
Королевская семья показала архивные фото Елизаветы II с детьми
Топ-10: джинсовые платья на весну
Москвичи начали покидать город
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Сын российского актера найден мертвым в Москве
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Вышли из «Матрицы»: что стало со звездами фильма 20 лет спустя
Софья Евстигнеева: «Не хочу бежать от фамилии»
«Как власть чарует»: Охлобыстин на оскорбление Зеленского
Погибла совладелец S7 Наталия Филева
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
10:16 (мск), источник: Ведомости

Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 году составили почти 1,56 млрд гривен (около 2,5 млрд рублей), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины. Это в 95 раз больше по сравнению с его доходом за 2017 год.

Источник: Reuters

Зарплата украинского президента осталась прежней — 336 тысяч гривен. Основную часть доходов Порошенко составили дивиденды от инвестиционного банка Rothschild Trust Schweiz AG — 1,105 млрд гривен, а также от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал» — почти 400 млн гривен. Кроме того, в 2018 году он получил проценты от Международного инвестиционного банка в размере 20,9 млн гривен, перевод от жены Марины Порошенко на 391 тысячу гривен, 777 тысяч гривен от продажи недвижимости, а также 28,8 млн гривен прибыли от облигаций.

В 2017 году доход Порошенко составил 16,3 млн гривен. Из них 15,8 млн гривен — это проценты по депозитам.

Порошенко 31 марта принял участие в выборах президента Украины. После обработки более чем 60% бюллетеней он набрал 16,37% голосов избирателей. Его опережает шоумен Владимир Зеленский с 30,39% голосов.

Выборы на Украине
11:21 (мск)ЦИК Украины заявил, что в стране будет второй тур выборов президента
10:36 (мск)ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента
09:03 (мск)Тимошенко не сможет повлиять на результаты выборов, считает эксперт
Президентские выборы на Украине называют самыми грязными в истории страны
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
 Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины
Погибла совладелица S7 Наталия Филева
ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента
СМИ: в столице Венесуэлы по протестующим открыли огонь
Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Мале
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
СМИ: в Лос-Анджелесе убили рэпера Nipsey Hussle
Спорт
Евсеев удружил Семаку и Семину. ЦСКА упустил победу «Армейцы» обошли «Спартак», но не догнали «Локо»
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Тестируем Lamborghini Urus — самый крутой внедорожник в мире Почему он больше других Lamborghini достоин звания суперкара?
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Суррогатная бабушка: 55-летняя женщина родила собственную внучку 55-летняя британка решила стала суррогатной матерью, узнав, что ее дочка не сможет родить.
Леди
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа Честность Литвиновой оценили как и поклонники, так и звездные коллеги.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь