Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз

Зарплата украинского президента осталась прежней — 336 тысяч гривен. Основную часть доходов Порошенко составили дивиденды от инвестиционного банка Rothschild Trust Schweiz AG — 1,105 млрд гривен, а также от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал» — почти 400 млн гривен. Кроме того, в 2018 году он получил проценты от Международного инвестиционного банка в размере 20,9 млн гривен, перевод от жены Марины Порошенко на 391 тысячу гривен, 777 тысяч гривен от продажи недвижимости, а также 28,8 млн гривен прибыли от облигаций.
В 2017 году доход Порошенко составил 16,3 млн гривен. Из них 15,8 млн гривен — это проценты по депозитам.
Порошенко 31 марта принял участие в выборах президента Украины. После обработки более чем 60% бюллетеней он набрал 16,37% голосов избирателей. Его опережает шоумен Владимир Зеленский с 30,39% голосов.
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