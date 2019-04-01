Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП (фото)
Алкоголь скоро заменят безвредным аналогом
Светлана Пермякова снялась в «Модном приговоре»
Кто и почему покупает жилье в коммуналках
Украина отдалилась от Евросоюза Сейчас об Украине в Европе и пишут мало. Денег уже никаких Киеву не дают
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Сын российского актера найден мертвым в Москве
Cкончалась актриса, сыгравшая девушку Бонда
Роман Курцын: «Еще пару лет, и круче меня никого не будет»
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Российский теннис оказался на грани кризиса
Жертвы красоты: что общего у Пугачевой, Началовой и Степаненко
В сети решили, что Юлия Меньшова заметно похудела
Лидирующий на выборах Зеленский озвучивает требования к Путину
Полиция не пустила Росгвардию на митинг Ингушетии
Что происходит с Северным речным вокзалом: фото
Кто и почему покупает жилье в коммуналках
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
12Мир в розовом цвете
13:00 (мск), источник: Forbes

Порошенко vs Зеленский: что показали выборы на Украине и кто победит во втором туре

Первый тур президентских выборов на Украине завершился победой Владимира Зеленского и Петра Порошенко. О каких ожиданиях избирателей свидетельствуют результаты выборов и кто победит во втором туре?

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Как и предсказывали социологические опросы, Украине предстоит второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля. В нем будут участвовать шоумен Владимир Зеленский, который выиграл первый тур (за него, по итогам подсчета 78,33% бюллетеней, отдали голоса 30,41% избирателей) и действующий лидер страны Петр Порошенко, которому с 16,06% голосов удалось опередить своего основного конкурента Юлию Тимошенко (у нее 13,23%).

Читайте также
Итоговая явка на выборах президента Украины составила 63,52%

«Я благодарю всех, кто голосовал не “по приколу”», — заявил Зеленский после того, как стали известны результаты экзит-полов. Зеленский также отметил, что не ведет никаких переговоров с другими политическими силами о поддержке во втором туре. «Нам не о чем говорить со старой властью», — подчеркнул Зеленский в эфире канала «1+1» (о том, что штаб Зеленского якобы ведет переговоры с Юлией Тимошенко «об объединении усилий» во втором туре сообщал депутат Верховной рады Мустафа Найем). Опровергла переговоры и Тимошенко. «Мы рассчитываем, что после подведения реальных результатов выборов, сбора протоколов мы будем бороться с Зеленским во втором туре, и потому до завершения подсчета голосов никаких переговоров не ведем», — заявила экс-премьер Украины. При этом в партии Тимошенко «Батькивщина» ведут параллельный подсчет голосов — в ночь на 1 апреля зампредседателя партии Сергей Соболев сообщил, что по результатам подсчета Тимошенко выходит во второй тур вместе с Зеленским.

Петр Порошенко увидел в своем выходе во второй тур слом «российского сценария» выборов.

«Точно не Порошенко хотели видеть (в России) во втором туре», — подчеркнул он. Своего оппонента президент Украины назвал марионеткой миллиардера Игоря Коломойского. Именно на канале Коломойского «1+1» выходят шоу производства студии Зеленского «Квартал 95» (сам Зеленский неоднократно заявлял, что его связывают с Коломойским только бизнес-отношения).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Электоральный майдан»

Победа Зеленского в первом туре свидетельствует о серьезном недовольстве населения Украины нынешней политической элитой, сходятся во мнении опрошенные Forbes эксперты.

По словам политолога Глеба Павловского, «ненависть украинского избирателя к истеблишменту сейчас настолько велика, что он даже не готов обсуждать какие-либо рациональные стороны вопроса, например, как президент Зеленский будет руководить войсками в стране, где идет вооруженный конфликт».

Изначально «электоральным ядром» Зеленского, которого можно назвать представителем так называемого «non-establishment», была молодежь, отмечает директор Фонда гражданской дипломатии Антон Найчук, однако к этому ядру в ходе достаточно эффективной предвыборной медиа-компании присоединились представители среднего класса и та часть избирателей, которая традиционно аполитична.

Успех Зеленского на первом этапе голосования — это «электоральный Майдан, голосование избирателей, которые хотя кардинального обновления политических элит и видят в Зеленском некий катализатор, который поможет начать этот процесс», считает руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
Читайте также
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Изменения, которые могут произойти в случае итоговой победы Зеленского, могут быть весьма масштабными — вплоть до перехода к парламентской республике, рассуждает Фесенко. Кроме того, возможен более масштабный приход во власть и в политику людей поколения Зеленского (кандидату сейчас 41 год).

Расклады и шансы

Большой разрыв между Зеленским и Порошенко по итогам первого тура команда действующего президента может попытаться преодолеть за счет голосов избирателей старшего поколения, которые в связи с ограниченным выбором во втором туре побоятся отдать свой голос за Зеленского, говорит Антон Найчук. По его словам, именно с прицелом на получение поддержки этого сегмента Порошенко на финальном этапе кампании сделал упор на социальные инициативы. В случае проигрыша Порошенко может переключить внимание на парламентскую кампанию (выборы в Верховную раду состоятся осенью), допускает Найчук. В случае, если Порошенко победит, не исключено проведение оппозиционных демонстраций, поскольку тема возможных фальсификаций на выборах уже активно используется в информационном пространстве. Впрочем, сам Зеленский пообещал «не собирать майданы» в случае проигрыша.

Зеленский сейчас стоит перед выбором, вступать ли в коалицию с Юлией Тимошенко, говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Если он пойдет на это, то отпугнет часть собственных сторонников — такой тандем будет напоминать сговор. Если откажется — возрастут шансы действующего президента.

Важное преимущество Зеленского перед Порошенко — у него маленький антирейтинг (доля избирателей, которые не собираются голосовать за кандидата при любых условиях) — 11−17%, в то время как у действующего президента — 40−50%, что означает практически приговор во втором туре, указывает Владимир Фесенко.
Читайте также
Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации

Единственный шанс Порошенко — убедить избирателей в том, что победа его оппонента означает перенос войны внутрь страны и начало хаоса, к который неизбежно вмешается Москва, говорит Глеб Павловский. Однако в том, что украинскому лидеру удастся это сделать, уверенности нет. «Как следствие — высок риск турбулентности в стране, которая будет создавать у Кремля сильнейший соблазн вмешаться», — добавляет политолог.

Интерес Москвы

Россия была бы заинтересована в максимизации результата Юрия Бойко (основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь», перед выборами встречавшийся в премьером Медведевым — Forbes), говорит Алексей Макаркин. Хотя с учетом того, что это не последние выборы, а предстоят еще парламентские, Россия, скорее всего, хотела бы видеть фракцию, которую номинально возглавлял бы Бойко, а реально бы ей занимался Виктор Медведчук — любимый политик российской власти, предполагает политолог.

Если выбирать из тех кандидатов, что вышли во второй тур, Россия предпочла бы Зеленского — «не потому, что он пророссийский, а потому, что неопытный», считает Макаркин.
Читайте также
Украинский мечтатель: Порошенко пообещал «серьезный» этап по возвращению Крыма

Москва вряд ли может реально повлиять на исход второго тура, говорит Глеб Павловский. «Порошенко Москве, безусловно, не нравится — он хочет играть военного президента, как и Путин. Зеленский же Москве непонятен, он не “свой”, потому что неуправляем. Но он потенциально означает более высокую политическую и общественную нестабильность, и этим он может кому-то понравиться — огромное число вооруженных людей (ополченцев, частные армии) будет не готова ему подчиниться» — размышляет эксперт. Москве более интересна ситуация, когда возникнет неполная легитимность новоизбранного президента — то есть она будет полной конституционно, но не будет восприниматься до конца политическими игроками и проигравшими партиями.

Различия и сходства

Программы и предвыборные обещания Зеленского и Порошенко пересекаются по многим пунктам. Например, кандидаты занимают достаточно жесткую позицию в вопросе Крыма и Донбасса — оба выступают за то, чтобы Москва возместила ущерб, причиненный Украине. Если Порошенко в своей программе говорит о возвращении Донбасса и Крыма «политико-дипломатическим путем», через механизм санкций и введение на восток Украины международной миссии ООН, то Зеленский предлагает апеллировать к странам-гарантам Будапештского меморандума (США и Великобритании), а также к странам ЕС.

В своей программе Зеленский уделяет внимание энергетической независимости страны — по его мнению, страна должна перейти на собственные энергоресурсы и со временем даже стать энергоэкспортером на европейский рынок.

И Порошенко, и Зеленский — сторонники вступления Украины в НАТО и ЕС, однако Зеленский подчеркивает, чтобы такие решения должны быть закреплены на всенародном референдуме.
Читайте также
Зеленский рассказал, когда Крым может вернуться в состав Украины

«Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают — в тот или иной союз. политическое решение, которые сейчас было принято у нас в конституцию, что мы движемся в ЕС и в НАТО, оно было просто предвыборным», — говорил Зеленский в интервью западным СМИ в марте.

У Зеленского, который позиционирует себя как кандидата, не связанного с политическим истеблишментом, важное место в программе занимают пункты о реформировании госаппарата и борьбе с коррупцией. Кандидат обещает, что первый документ, который планируется принять после победы — закон «О народовластии», который позволит «формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии». Среди других предлагаемых Зеленским мер — снятие неприкосновенности с президента и депутатов, пожизненный запрет на занятие государственных должностей для тех, кто осужден за коррупцию.

В социально-экономической части Порошенко обещает рост зарплат, увеличение пенсий и пособий, в то время как у его оппонента более масштабные планы — создание «экономического паспорта украинца».
Читайте также
Тимошенко признала, что не сможет «вернуть Крым» сразу после выборов

«Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством благ (недра, земли и прочее). По достижении совершеннолетия ребенок получает эти накопления как собственный стартовый капитал», — говорится в его предвыборной программе.

Оба кандидата — сторонники замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Зеленский предлагает механизм для вывода бизнеса из тени — предприниматели смогут легализовать доходы, выплатив определенную сумму государству.

В своей программе Порошенко говорит о развитии IT-сектора и туризма. Зеленский делает ставку на молодой электорат и обещает начинающим предпринимателям год льготного налогообложения.

Онлайн-трансляция
РИА НовостиГазета Коммерсантъ
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: РИА Новости, Газета Коммерсантъ
Следите за развитием темы Выборы на Украине
 11 тайн российского бизнеса, раскрытых Forbes
15 бизнесменов, изменивших представление о России. Рейтинг Forbes
В Кремле ответили Зеленскому о компенсациях за Донбасс и Крым
Синоптики рассказали о погоде в апреле
На Филиппа Киркорова поступила жалоба в ЕСПЧ
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Экс-футболист сборной России рассказал о низких зарплатах
Как прошли президентские выборы на Украине (фото)
Спорт
Кононов и Семак: побеждать — и не краснеть Русский болельщик хочет красоты, только очки его не устраивают
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП (фото) Американец уверен, что в произошедшей аварии он остался цел и невредим во многом благодаря надежности своего авто
Кино
Cкончалась актриса, сыгравшая девушку Бонда Тане Мале, двоюродной сестре Хелен Миррен, было 77 лет
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Кожевникова рассказала про непростые роды Саши Савельевой Звезда стала мамой в конце марта 2019-го.
Леди
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа Честность Литвиновой оценили как и поклонники, так и звездные коллеги.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь