Порошенко vs Зеленский: что показали выборы на Украине и кто победит во втором туре

Как и предсказывали социологические опросы, Украине предстоит второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля. В нем будут участвовать шоумен Владимир Зеленский, который выиграл первый тур (за него, по итогам подсчета 78,33% бюллетеней, отдали голоса 30,41% избирателей) и действующий лидер страны Петр Порошенко, которому с 16,06% голосов удалось опередить своего основного конкурента Юлию Тимошенко (у нее 13,23%).
«Я благодарю всех, кто голосовал не “по приколу”», — заявил Зеленский после того, как стали известны результаты экзит-полов. Зеленский также отметил, что не ведет никаких переговоров с другими политическими силами о поддержке во втором туре. «Нам не о чем говорить со старой властью», — подчеркнул Зеленский в эфире канала «1+1» (о том, что штаб Зеленского якобы ведет переговоры с Юлией Тимошенко «об объединении усилий» во втором туре сообщал депутат Верховной рады Мустафа Найем). Опровергла переговоры и Тимошенко. «Мы рассчитываем, что после подведения реальных результатов выборов, сбора протоколов мы будем бороться с Зеленским во втором туре, и потому до завершения подсчета голосов никаких переговоров не ведем», — заявила экс-премьер Украины. При этом в партии Тимошенко «Батькивщина» ведут параллельный подсчет голосов — в ночь на 1 апреля зампредседателя партии Сергей Соболев сообщил, что по результатам подсчета Тимошенко выходит во второй тур вместе с Зеленским.
Петр Порошенко увидел в своем выходе во второй тур слом «российского сценария» выборов.
«Точно не Порошенко хотели видеть (в России) во втором туре», — подчеркнул он. Своего оппонента президент Украины назвал марионеткой миллиардера Игоря Коломойского. Именно на канале Коломойского «1+1» выходят шоу производства студии Зеленского «Квартал 95» (сам Зеленский неоднократно заявлял, что его связывают с Коломойским только бизнес-отношения).
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«Электоральный майдан»
Победа Зеленского в первом туре свидетельствует о серьезном недовольстве населения Украины нынешней политической элитой, сходятся во мнении опрошенные Forbes эксперты.
По словам политолога Глеба Павловского, «ненависть украинского избирателя к истеблишменту сейчас настолько велика, что он даже не готов обсуждать какие-либо рациональные стороны вопроса, например, как президент Зеленский будет руководить войсками в стране, где идет вооруженный конфликт».
Изначально «электоральным ядром» Зеленского, которого можно назвать представителем так называемого «non-establishment», была молодежь, отмечает директор Фонда гражданской дипломатии Антон Найчук, однако к этому ядру в ходе достаточно эффективной предвыборной медиа-компании присоединились представители среднего класса и та часть избирателей, которая традиционно аполитична.
Успех Зеленского на первом этапе голосования — это «электоральный Майдан, голосование избирателей, которые хотя кардинального обновления политических элит и видят в Зеленском некий катализатор, который поможет начать этот процесс», считает руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
Изменения, которые могут произойти в случае итоговой победы Зеленского, могут быть весьма масштабными — вплоть до перехода к парламентской республике, рассуждает Фесенко. Кроме того, возможен более масштабный приход во власть и в политику людей поколения Зеленского (кандидату сейчас 41 год).
Расклады и шансы
Большой разрыв между Зеленским и Порошенко по итогам первого тура команда действующего президента может попытаться преодолеть за счет голосов избирателей старшего поколения, которые в связи с ограниченным выбором во втором туре побоятся отдать свой голос за Зеленского, говорит Антон Найчук. По его словам, именно с прицелом на получение поддержки этого сегмента Порошенко на финальном этапе кампании сделал упор на социальные инициативы. В случае проигрыша Порошенко может переключить внимание на парламентскую кампанию (выборы в Верховную раду состоятся осенью), допускает Найчук. В случае, если Порошенко победит, не исключено проведение оппозиционных демонстраций, поскольку тема возможных фальсификаций на выборах уже активно используется в информационном пространстве. Впрочем, сам Зеленский пообещал «не собирать майданы» в случае проигрыша.
Зеленский сейчас стоит перед выбором, вступать ли в коалицию с Юлией Тимошенко, говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Если он пойдет на это, то отпугнет часть собственных сторонников — такой тандем будет напоминать сговор. Если откажется — возрастут шансы действующего президента.
Важное преимущество Зеленского перед Порошенко — у него маленький антирейтинг (доля избирателей, которые не собираются голосовать за кандидата при любых условиях) — 11−17%, в то время как у действующего президента — 40−50%, что означает практически приговор во втором туре, указывает Владимир Фесенко.
Единственный шанс Порошенко — убедить избирателей в том, что победа его оппонента означает перенос войны внутрь страны и начало хаоса, к который неизбежно вмешается Москва, говорит Глеб Павловский. Однако в том, что украинскому лидеру удастся это сделать, уверенности нет. «Как следствие — высок риск турбулентности в стране, которая будет создавать у Кремля сильнейший соблазн вмешаться», — добавляет политолог.
Интерес Москвы
Россия была бы заинтересована в максимизации результата Юрия Бойко (основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь», перед выборами встречавшийся в премьером Медведевым — Forbes), говорит Алексей Макаркин. Хотя с учетом того, что это не последние выборы, а предстоят еще парламентские, Россия, скорее всего, хотела бы видеть фракцию, которую номинально возглавлял бы Бойко, а реально бы ей занимался Виктор Медведчук — любимый политик российской власти, предполагает политолог.
Если выбирать из тех кандидатов, что вышли во второй тур, Россия предпочла бы Зеленского — «не потому, что он пророссийский, а потому, что неопытный», считает Макаркин.
Москва вряд ли может реально повлиять на исход второго тура, говорит Глеб Павловский. «Порошенко Москве, безусловно, не нравится — он хочет играть военного президента, как и Путин. Зеленский же Москве непонятен, он не “свой”, потому что неуправляем. Но он потенциально означает более высокую политическую и общественную нестабильность, и этим он может кому-то понравиться — огромное число вооруженных людей (ополченцев, частные армии) будет не готова ему подчиниться» — размышляет эксперт. Москве более интересна ситуация, когда возникнет неполная легитимность новоизбранного президента — то есть она будет полной конституционно, но не будет восприниматься до конца политическими игроками и проигравшими партиями.
Различия и сходства
Программы и предвыборные обещания Зеленского и Порошенко пересекаются по многим пунктам. Например, кандидаты занимают достаточно жесткую позицию в вопросе Крыма и Донбасса — оба выступают за то, чтобы Москва возместила ущерб, причиненный Украине. Если Порошенко в своей программе говорит о возвращении Донбасса и Крыма «политико-дипломатическим путем», через механизм санкций и введение на восток Украины международной миссии ООН, то Зеленский предлагает апеллировать к странам-гарантам Будапештского меморандума (США и Великобритании), а также к странам ЕС.
В своей программе Зеленский уделяет внимание энергетической независимости страны — по его мнению, страна должна перейти на собственные энергоресурсы и со временем даже стать энергоэкспортером на европейский рынок.
И Порошенко, и Зеленский — сторонники вступления Украины в НАТО и ЕС, однако Зеленский подчеркивает, чтобы такие решения должны быть закреплены на всенародном референдуме.
«Должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают — в тот или иной союз. политическое решение, которые сейчас было принято у нас в конституцию, что мы движемся в ЕС и в НАТО, оно было просто предвыборным», — говорил Зеленский в интервью западным СМИ в марте.
У Зеленского, который позиционирует себя как кандидата, не связанного с политическим истеблишментом, важное место в программе занимают пункты о реформировании госаппарата и борьбе с коррупцией. Кандидат обещает, что первый документ, который планируется принять после победы — закон «О народовластии», который позволит «формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии». Среди других предлагаемых Зеленским мер — снятие неприкосновенности с президента и депутатов, пожизненный запрет на занятие государственных должностей для тех, кто осужден за коррупцию.
В социально-экономической части Порошенко обещает рост зарплат, увеличение пенсий и пособий, в то время как у его оппонента более масштабные планы — создание «экономического паспорта украинца».
«Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством благ (недра, земли и прочее). По достижении совершеннолетия ребенок получает эти накопления как собственный стартовый капитал», — говорится в его предвыборной программе.
Оба кандидата — сторонники замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Зеленский предлагает механизм для вывода бизнеса из тени — предприниматели смогут легализовать доходы, выплатив определенную сумму государству.
В своей программе Порошенко говорит о развитии IT-сектора и туризма. Зеленский делает ставку на молодой электорат и обещает начинающим предпринимателям год льготного налогообложения.