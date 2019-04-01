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10:36 (мск), источник: ТАСС

ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины после подсчета 60% протоколов официально заявила, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей. В стране пройдет второй тур выборов президента.

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«Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру — очень и очень короткий», — сообщила в понедельник на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

На данный момент ЦИК Украины обработал 66,08% протоколов. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,41% голосов избирателей. Вторую строчку занимает Порошенко с 16,27%. За ним с небольшим отрывом следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,11%.

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Голосование завершилось в воскресенье в 20:00. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости
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