ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента

«Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру — очень и очень короткий», — сообщила в понедельник на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
На данный момент ЦИК Украины обработал 66,08% протоколов. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,41% голосов избирателей. Вторую строчку занимает Порошенко с 16,27%. За ним с небольшим отрывом следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,11%.
Голосование завершилось в воскресенье в 20:00. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.