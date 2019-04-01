ЦИК Украины заявил, что в стране будет второй тур выборов президента
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что после подсчета 60% протоколов в стране пройдет второй тур выборов президента.
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что после подсчета 60% протоколов в стране пройдет второй тур выборов президента.
«Я думаю, что нам стоит начинать готовиться к голосованию (21 апреля — ИФ). Думаю, что подсчет у нас пройдет так же хорошо, как и голосование», — сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге в понедельник утром.
Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 13,19% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 11,53%.
В ЦИК Украины отмечают, что ночь подсчета голосов первого тура очередных выборов президента прошла без системных нарушений, как и сам день голосования.
«Не только день голосования, но и ночь после голосования, когда уже непосредственно на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений», — сказала глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.
Она подчеркнула, что большое число наблюдателей, представителей и уполномоченных кандидатов дают возможность «очень спокойно смотреть на предварительные результаты».
«Системы работают, кибербезопасность отработала как надо», — добавила Слипачук.
На Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. Второй тур выборов главы государства состоится 21 апреля.