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11:21 (мск), источник: Интерфакс

ЦИК Украины заявил, что в стране будет второй тур выборов президента

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что после подсчета 60% протоколов в стране пройдет второй тур выборов президента.

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«Я думаю, что нам стоит начинать готовиться к голосованию (21 апреля — ИФ). Думаю, что подсчет у нас пройдет так же хорошо, как и голосование», — сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге в понедельник утром.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,40% и 16,14% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 73.79% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 13,19% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 11,53%.

В ЦИК Украины отмечают, что ночь подсчета голосов первого тура очередных выборов президента прошла без системных нарушений, как и сам день голосования.

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«Не только день голосования, но и ночь после голосования, когда уже непосредственно на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений», — сказала глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.

Она подчеркнула, что большое число наблюдателей, представителей и уполномоченных кандидатов дают возможность «очень спокойно смотреть на предварительные результаты».

«Системы работают, кибербезопасность отработала как надо», — добавила Слипачук.

На Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. Второй тур выборов главы государства состоится 21 апреля.

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10:42 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: ТАСС, РИА Новости, Газета Коммерсантъ
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