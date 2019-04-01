Кремль прокомментировал первые итоги выборов президента на Украине
Кремль хотел бы видеть у руля Украины партию не войны, а «силы, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на
Кремль хотел бы видеть у руля Украины партию не войны, а «силы, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на
По словам Пескова, российские власти не будут поздравлять с выходом во второй тур ни одного кандидата, так как выборы еще продолжаются. Однако Москва внимательно следит за заявлениями кандидатов, сказал
Естественно [мы следим за заявлениями], особенно в той части, которая касается нашей страны и двухсторонних отношений, их видения будущей судьбы Донбасса и делаем соответствующие выводы.
На Украине 31 марта 2019 г. состоялись выборы президента. По состоянию на 14:05 (киевское время совпадает с московским) Центризбирком (ЦИК) страны обработал 78,33% протоколов. Шоумена Владимира Зеленского поддержали 30,41% избирателей. Действующий президент Петр Порошенко набрал 16,06% голосов. Оба кандидата проходят во второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля.
Бывшего
Оба кандидата, прошедшие во второй тур, уже обменялись обвинениями в адрес друг друга. Порошенко, назвал Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. Шоумен активно сотрудничает с украинским телеканалом «1+1», который принадлежит Коломойскому. Зеленский эти обвинения опроверг и назвал Порошенко ставленником бизнесмена Олега Гладковского (прежняя фамилия Свинарчук), основателя автомобилестроительной корпорации «Богдан». Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
Комментируя высказывания Зеленского, заявившего о намерении требовать от России освобождения украинских территорий и компенсации убытков Украине, Песков сказал: «Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины. А что касается упоминания Крыма в этом контексте, мы также считаем его недопустимым, ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению. Это тема, которая закрыта раз и навсегда».
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