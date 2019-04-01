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14:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Доиндексация обойдется в 15−20 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас неработающие пенсионеры, выплаты которым ниже прожиточного минимума, получают социальную доплату к пенсии, чтобы в сумме их обеспечение достигало прожиточного минимума (8,4 тыс. руб.). При этом ежегодная индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии, но уменьшает размер социальной доплаты. Общий объем получаемых пенсионером средств после индексации остается прежним.

Пересмотреть правила индексации и сделать перерасчет пенсий Путин поручил во время послания Федеральному собранию. По оценке Минфина, доиндексация обойдется в 15−20 млрд руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума до 1 июля.

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