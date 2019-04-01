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17:19 (мск), источник: Коммерсантъ

«Украинцы хотят продолжения этого шоу»

Зарубежные СМИ об итогах первого тура президентских выборов на Украине.

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17
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17
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31 марта на Украине состоялись выборы президента. После обработки 87,59% протоколов комик Владимир Зеленский лидирует почти во всех областях страны с результатом 30,29%. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко (16,01%). На третьем — председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,32%). Во второй тур выходят господа Зеленский и Порошенко. Как охарактеризовала прошедшие выборы зарубежная пресса — в подборке ««КоммерсантЪ».

Die Zeit (Гамбург, Германия)

Когда избирательные участки закрылись, он играл в настольный теннис… Развлечения, шутки и смешные сценки: в этой предвыборной кампании Зеленский делал все не так, как другие кандидаты на пост президента. Он не пожимал рук на предвыборных мероприятиях, а вместо этого снимал последние эпизоды телесериала. Он не проводил предвыборных дебатов — вместо этого он брал политических противников на мушку в своих миниатюрах перед полным залом. И украинцы, очевидно, хотят продолжения этого шоу — не только на сцене и экранах, но и в реальной жизни…

Это совершенно невероятная история даже для украинской политики, которая уж точно не испытывает недостатка в невероятных историях.

К успеху 41-летнего комика… привело сочетание политики и страстного желания коренных перемен. Кризис, война и коррупция оставили свой след: в стране господствует разочарование политическим истеблишментом…

То, что украинская общественность мало что знала о программе абсолютно неопытного в политике Зеленского, ему, кажется, не навредило. Для многих оказалось достаточным того, что он коренным образом отличался от остальных 38 кандидатов.

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Порошенко vs Зеленский

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Это шокирующий результат выборов, которые помогут определить будущее страны, ставшей линией фронта… в новой эпохе конфронтации между Россией и Западом. Порожденная ею мучительная война с 2014 года унесла жизни 13 тыс. человек и вынудила покинуть родные места миллионы людей.

Тот факт, что Украина живет как демократическое государство, хотя и очень проблемное, зачастую указывается в качестве, пожалуй, самого главного аспекта нынешних выборов. В отличие от потемкинских выборов в соседних России и Белоруссии, выборы на Украине дали избирателям реальный выбор, результат которого был непредсказуем.

The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания)

Некоторые называют это «популизмом 2.0». Подобно Дональду Трампу Владимир Зеленский выстраивает свою предвыборную кампанию на основе образа своего прямолинейного телевизионного персонажа, однако вместо обещаний построить стену на границе и ввести новые торговые пошлины он обещает, что «все будет хорошо»… Если он победит, ему придется искать баланс между требованиями международных кредиторов Украины, обедневшего населения страны и олигархов, которые контролируют значительную часть экономики.

Дипломаты, которые с ним беседовали, тревожатся, что он, возможно, не понимает, что именно поставлено на карту. Если не считать одной подготовленной встречи с международными СМИ, предвыборный штаб Зеленского старался держать журналистов подальше от него.

Между тем сторонники Зеленского утверждают, что его стремление к переменам гораздо важнее его политического опыта. Среди советников шоумена несколько уважаемых украинских реформаторов, которые пытались подготовить его к работе в должности президента страны — и, возможно, получить место в его команде.

Los Angeles Times (Лос-Анджелес, США)

Зеленского, у которого нет никакого политического опыта, ожидаемо сравнивают с другой звездой телевидения и новичком в политике, ставшим президентом. Но сравнения с Трампом, мягко говоря, сомнительны.

Может, оба и были новичками в политике, но Трампа редко можно было упрекнуть в замалчивании своих планов: построить стену, отменить Obamacare, противостоять Китаю.

Детали же повестки Зеленского о прекращении войны на востоке страны против поддерживаемых Россией сепаратистов остаются неясными, так же как и его планы покончить с эпидемией коррупции в стране.

The Irish Times (Дублин, Ирландия)

Любой, кто чувствует себя как выжатый лимон из-за «Брексита», должен вспомнить о народе Украины. С 2003 года они пережили две революции… аннексию Крыма Кремлем и необъявленную войну с Россией, которая унесла жизни 13 тыс. человек.

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Большинство украинцев точно соскучились по стабильности, но в этом году все вновь может радикально измениться на политической сцене страны. А причина тому — Владимир Зеленский, комик, решивший баллотироваться в президенты, несмотря на отсутствие должного опыта, если не считать роль незадачливого главы государства в популярном ТВ-шоу… И то, что миллионы готовы доверить управление страной скорее политическому новичку, — еще один приговор правящей элите.

Кто бы ни выиграл в этом году, ему стоит хорошенько запомнить, что на Украине, в отличие от России, расклад политических сил на самом верху меняется быстро и часто.

Charente Libre (Ангулем, Франция)

В этой Украине, как никогда европейской…, внезапный подъем местного «Колюша» (французский комик.— «Ъ») — событие, далекое от анекдотичного. Поддерживаемый Западом, придерживающийся строгих экономических требований МВФ, бывший «шоколадный король» Петр Порошенко, очевидно, оказался неспособным вести борьбу с повсеместной коррупцией. За исключением бывшего пророссийского президента, осужденного заочно, никто из многочисленных олигархов, которым были предъявлены обвинения, не понес серьезного наказания за последние годы… А «спаситель украинского народа» практически не стал затрагивать в предвыборной агитации тему текущего всеобщего недоверия избирателей к элитам. Как бы пытаясь не напоминать, что его самого поддерживает видный представитель украинской олигархии.

Le Monde (Париж, Франция)

Впервые в истории страны президентские выборы — это не противоборство проевропейских сил с пророссийскими… Аннексия Крыма Россией в 2014 году и оккупация части Донбасса автоматически отрезали от выборов около трех миллионов традиционно пророссийских избирателей, но причины сложившейся ситуации куда глубже. Агрессивная политика Москвы изменила отношение большинства украинцев к России как к «старшему брату», и теперь в стране значительно преобладают проевропейские настроения.

И в этих новых условиях Москве некого поддерживать из кандидатов. Ее пиар теперь состоит в основном из попыток представить Украину как несостоявшееся государство, а президентские выборы в нем — нелегальными.

Победа в первом туре неопытного Зеленского — отчасти прыжок в неизвестность, но недоверие к традиционным политикам в стране настолько велико, что украинцы, кажется, готовы рискнуть. Впрочем, еще многое не ясно: электорат Зеленского, состоящий в основном из молодежи и воздержавшихся от голосования, мобилизуется не столь уверенно, как у его конкурентов.

Онлайн-трансляция
РИА НовостиГазета Коммерсантъ
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Источники трансляции: РИА Новости, Газета Коммерсантъ
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