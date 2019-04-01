Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

Об этом свидетельствует предварительный доклад миссии международных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
«Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года», — отмечается в тексте.
Этот пункт провозглашает четкое разделение между государством и политическими силами, в частности, отмечается, что политические партии «не могут сливаться с государством».
Также в БДИПЧ отметили использование действующей властью финансового стимулирования избирателей, в том числе предоставление дополнительных социальных выплат, премий, повышение зарплат.
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