Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП (фото)
«Главное, что ребенок жив»: коллеги обсуждают роды Савельевой
Cкончалась актриса, сыгравшая девушку Бонда
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Как волшебные свойства грибов могут спасти человечествоУ грибов — огромный и сильно недооцененный человеком потенциал. Они способны помочь нам решить серьезнейшие проблемы
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Сын российского актера найден мертвым в Москве
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Роналду попозировал в белье (фото)
Ольга Орлова в кожаном платье затмила подруг на вечере
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа
Лидирующий на выборах Зеленский озвучивает требования к Путину
Полиция не пустила Росгвардию на митинг Ингушетии
Как сэкономить на покупке мебели. 5 золотых правил
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
16Выборы президента Украины
20:40 (мск), источник: ТАСС

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заподозрило действующего украинского лидера Петра Порошенко в нарушении одного из ключевых документов организации, который регулирует вопросы выборов.

Источник: Reuters

Об этом свидетельствует предварительный доклад миссии международных наблюдателей на президентских выборах на Украине.

«Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года», — отмечается в тексте.

Этот пункт провозглашает четкое разделение между государством и политическими силами, в частности, отмечается, что политические партии «не могут сливаться с государством».

Также в БДИПЧ отметили использование действующей властью финансового стимулирования избирателей, в том числе предоставление дополнительных социальных выплат, премий, повышение зарплат.

Читайте также

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Немцы назвали советский штурмовик "мясорубкой" и "бетонным самолетом"
Как ситуация в Крыму и на Донбассе повлияла на рейтинг Бойко
ЦИК Украины обработал более 95% протоколов
Этери Тутберидзе озвучила свою версию ухода Евгении Медведевой
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла работу
Адвокат Синуэ: Россия ответит за Киркорова в Европейском суде
Синоптики рассказали о погоде в апреле
Ученые выяснили, что электронная музыка отпугивает комаров
Экс-футболист сборной России рассказал о низких зарплатах
Спорт
Возвращение Игнатьева: как сложился победный пазл «Краснодара» Как повлияло на игру «быков» первое с февраля появление в основном составе скандального форварда
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
УАЗ выпустит «русский Prado» (это, похоже, не шутка) Автомобиль построят на абсолютно новой платформе и предложат по цене около 1,5 миллиона рублей
Кино
49-летняя Лопез показала фото в бикини со съемок фильма Актриса работает над лентой о танцовщицах, которые мстят бывшим клиентам
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Главное, что ребенок жив»: коллеги обсуждают роды Савельевой Звезда впервые стала мамой в конце марта этого года
Леди
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа Честность Литвиновой оценили как и поклонники, так и звездные коллеги.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь