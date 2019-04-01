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18:37 (мск), источник: Газета.Ру

«Шутки кончились»: западные СМИ оценили успех Зеленского

CNN рассказал о преимуществе Порошенко в битве с Зеленским.

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Итоги первого тура президентских выборов на Украине стали неожиданностью для всего мира. Шоумен Владимир Зеленский заручился поддержкой гораздо большей, чем ему пророчили соцопросы. Действующий президент Украины отстает от него почти в два раза, однако западные СМИ пока стараются удержаться от оценок отмечая, что ситуация во втором туре еще может измениться в пользу действующего президента.

На Украине подошел к концу первый тур президентских выборов. После обработки 90% бюллетеней первое место удерживает шоумен Владимир Зеленский с 30,26% голосов. Действующий президент Петр Порошенко получил 15,98%, экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,36%. Второй тур состоится 21 апреля.

Западная пресса неоднозначно оценила такие результаты первого тура.

Украинцы проснулись в день смеха, 1 апреля, в реальности, где комик и кандидат на президентских выборах Владимир Зеленский вот-вот займет место главнокомандующего, пишет The Washington Post.
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«Украинцы хотят продолжения этого шоу»

Победа 41-летнего шоумена, который играет лидера страны в популярном юмористическом сериале «Слуга народа» оказалась намного увереннее, чем предсказывали опросы общественного мнение, отмечает газета.

После закрытия всех избирательных участков Порошенко объявил, что «шутки кончились». Зеленский в свою очередь, который, по мнению Порошенко, продаст интересы Украины Кремлю, заявлял о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с целью найти способ прекратить войну, отмечает WP.

«Несмотря на сомнения критиков Зеленского относительно его управленческих способностей и неопределенности его программы, этот нетипичный кандидат в полной мере выиграл, так как не является частью элиты. Это сильная мировая тенденция, которая особенно заметно проявляется в Украине после многих лет тяжелых экономических трудностей и коррупционных скандалов», — пишет французская Le Monde.

При этом американское издание Politico отмечает, что несмотря на успех Зеленского в первом туре его победа отнюдь не гарантирована во втором: «…многие украинцы сомневаются в квалификации комика. Эти опасения помогли Порошенко пробиться во второй тур».

«Многие сторонники Порошенко говорят, что, хотя у него много недостатков, он представляет «меньшее зло», — пишет издание.

Подобного же мнения придерживается и телеканал CNN, который отмечает, что у Порошенко могут быть преимущества в битве с известным шоуменом Зеленским. Это преимущество заключается в его опыте и занимаемой должности. Это особенно важно на фоне того, что у Зеленского на данный момент политические обозреватели отмечают отсутствие мастерства в политических делах и скудный опыт. Шоумена считают чем-то вроде «чистого листа и абсолютного новичка в политике».

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Порошенко vs Зеленский

Порошенко после первого тура объявил о намерении продолжать линию жесткой политики в отношении Москвы, поясняет телеканал.

«Когда меня спрашивают, кто мой союзник, с кем я готов объединиться и координировать свои действия, я отвечаю: мой союзник — украинский народ. Кто мой противник? Я не стыжусь сказать это открыто, мой оппонент — Путин», — цитирует CNN одно из резонансных заявлений украинского лидера.

Накануне выборов Порошенко активизировал стратегию противостояния с Москвой.

Как отмечает CNN, битва за второй тур была тяжелой для действующего президента страны.

Издание Kiev Post отмечает, что в Канаде, где проживает большая украинская диаспора, большинство предпочло Петра Порошенко, с которым многие местные украинцы ассоциируют определенную стабильность.

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Почему Зеленскому удалось победить и как действовать Кремлю

При этом телекомпания NBC отмечает в своем обзоре, что эти выборы для Украины являются «непредсказуемыми», и предупреждает, что Москве вряд ли стоит ждать каких-то изменений в политике Киева.

«Ни один из трех ведущих кандидатов не позиционирует себя как дружественный к Кремлю. Это нежелательная ассоциации в текущей политической обстановке в стране», — отмечается в статье, опубликованной на сайте телеканала.

Как отмечает немецкое издание Die Zeit, у Порошенко есть свои козыри: «Язык, армия, вера — с этими вопросами Порошенко перешел в эту избирательную кампанию. Но хотя до недавнего времени переизбрание шоколадного магната казалось не слишком уместным, ему удалось наверстать упущенное».

При этом многие СМИ, пытаясь объяснить успех Зеленского в первом туре, открыто говорили и о провалах внутренней политики Порошенко. Например, Times пишет, что Зеленскому удалось «подняться на волне гнева избирателей».

«Зеленский использовал недовольство избирателей вялой экономикой, коррупцией и неразрешенной войной на востоке страны», — отмечает The Washington Post.

«Недовольство народа руководством Порошенко глубоко укоренилось в массах», — пишет Politico. Reuters причину триумфа Зеленского видит в том, что «избиратели сыты по горло укоренившейся коррупцией в стране».

«Порошенко не смог оправдать доверие очень большого количества людей. Слишком мало реформ, слишком много скандалов, никакой реальной борьбы с коррупцией, недостаточно изменений в стране», — соглашается Bild.

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