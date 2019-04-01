Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП (фото)
Женщина с двумя матками родила дважды за месяц
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Как волшебные свойства грибов могут спасти человечествоУ грибов — огромный и сильно недооцененный человеком потенциал. Они способны помочь нам решить серьезнейшие проблемы
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Сын российского актера найден мертвым в Москве
49-летняя Лопез показала фото в бикини со съемок фильма
Cкончалась актриса, сыгравшая девушку Бонда
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Роналду попозировал в белье (фото)
Леонтьев опубликовал архивное фото Крутого, Винокура и Вайкуле
Галкин показал фото без рубашки и заявил, что хочет похудеть
Лидирующий на выборах Зеленский озвучивает требования к Путину
Полиция не пустила Росгвардию на митинг Ингушетии
Как сэкономить на покупке мебели. 5 золотых правил
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
12Мир в розовом цвете
18:48 (мск), источник: ТАСС

ЦИК Украины обработал более 90% протоколов. Зеленский недосягаем для конкурентов

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала результаты голосования на выборах президента страны после обработки 91,07% протоколов.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,25% голосов (после подсчета 80% протоколов у него было 30,40%). Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 15,97% (после подсчета 80% протоколов у него было 16,03%). Замыкает тройку лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,37% (после подсчета 80% протоколов у нее было 13,24%).

Четвертое и пятое места занимают, соответственно, лидер «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко с 11,53% и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 7,00%.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ЦИК Украины официально заявил, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства, поэтому 21 апреля в стране пройдет второй тур выборов главы государства.

Читайте также

Онлайн-трансляция
Газета Коммерсантъ
Событий пока нет
Источник трансляции: Газета Коммерсантъ
Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Немцы назвали советский штурмовик "мясорубкой" и "бетонным самолетом"
Как ситуация в Крыму и на Донбассе повлияла на рейтинг Бойко
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла работу
Что показали выборы на Украине и кто победит во втором туре
Синоптики рассказали о погоде в апреле
Жители Флориды увидели в небе голубой «шар» (видео)
Как Наталия Филева стала одной из самых успешных женщин в России
В Кемерово учительница 1 апреля пришла на работу в костюме панды
Спорт
РПЛ: «Спартак» и «Рубин» не могли играть в субботу Представители лиги - об итогах 21-го тура чемпионата страны и резонансном переносе игры 26-го тура
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
УАЗ выпустит «русский Prado» (это, похоже, не шутка) Автомобиль построят на абсолютно новой платформе и предложат по цене около 1,5 миллиона рублей
Кино
49-летняя Лопез показала фото в бикини со съемок фильма Актриса работает над лентой о танцовщицах, которые мстят бывшим клиентам
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Главное, что ребенок жив»: коллеги обсуждают роды Савельевой Звезда впервые стала мамой в конце марта этого года
Леди
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа Честность Литвиновой оценили как и поклонники, так и звездные коллеги.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь