ЦИК Украины обработал более 90% протоколов. Зеленский недосягаем для конкурентов
КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала результаты голосования на выборах президента страны после обработки 91,07% протоколов.
КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала результаты голосования на выборах президента страны после обработки 91,07% протоколов.
Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,25% голосов (после подсчета 80% протоколов у него было 30,40%). Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 15,97% (после подсчета 80% протоколов у него было 16,03%). Замыкает тройку лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,37% (после подсчета 80% протоколов у нее было 13,24%).
Четвертое и пятое места занимают, соответственно, лидер «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко с 11,53% и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 7,00%.
Ранее ЦИК Украины официально заявил, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства, поэтому 21 апреля в стране пройдет второй тур выборов главы государства.