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20:26 (мск), источник: Интерфакс

Президент Алжира решил уйти в отставку

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика покинет пост до окончания своего президентского срока, который истекает 28 апреля, сообщает в понедельник телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на заявление администрации президента.

Источник: AP 2019

В то же время в заявлении отмечается, что «Бутефлика продолжит принимать важные решения во время переходного периода».

Ранее 82-летний президент Алжира Бутефлика объявил об отказе от планов выдвижения на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении перенести на более поздний срок проведение выборов, которые изначально были намечены на 18 апреля 2019 года.

Это решение вызывало волну недовольства среди жителей Алжира, которые стали выходить на акции протеста против Бутефлики. Демонстранты, требующие его ухода от власти, считают подобные уступки недостаточными.

Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года и страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

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