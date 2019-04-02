США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400
США приостановили поставку Турции оборудования для американских
США приостановили поставку Турции оборудования для американских
По его словам, решение принято «в ожидании однозначного решения со стороны Турции об отказе от поставок С-400». Отменены все планировавшиеся поставки оборудования для F-35, рассказали Reuters знакомые с ситуацией источники.
Турецкие чиновники в Анкаре были недоступны для комментария, отмечает агентство.
Как пишет Reuters, связанные с поставками F-35 разногласия — это последний из дипломатических конфликтов между двумя странами. Предыдущие касались, в частности, требований Анкары экстрадировать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого она обвиняет в попытке военного переворота в июле 2016 г., а также политики на Ближнем Востоке, войны в Сирии и санкций против Ирана.
Американские чиновники и представители НАТО неоднократно выступали против покупки Турцией систем С-400. Как заявляла Турция, поставка планируется в июле этого года. В феврале турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выражал надежду на то, что отношение США к покупке Турцией российских систем изменится.