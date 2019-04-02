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05:04 (мск), источник: ТАСС

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. По данным ЦИК страны, другие кандидаты утратили такую возможность при любых результатах подсчета голосов.

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.

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Согласно данным ЦИК Украины, другие кандидаты утратили такую возможность при любых результатах подсчета голосов в еще не обработанных протоколах.

В настоящий момент Зеленский получает 30,24%, Порошенко — 15,93%. За ними, получив 13,39%, следует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Второй тур пройдет 21 апреля.
Ранее в понедельник министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что результаты первого тура президентских выборов на Украине обжалованию не подлежат, такая процедура допустима лишь на отдельных участках.

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