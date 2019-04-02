Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. По данным ЦИК страны, другие кандидаты утратили такую возможность при любых результатах подсчета голосов.
КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. По данным ЦИК страны, другие кандидаты утратили такую возможность при любых результатах подсчета голосов.
Шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.
Согласно данным ЦИК Украины, другие кандидаты утратили такую возможность при любых результатах подсчета голосов в еще не обработанных протоколах.
В настоящий момент Зеленский получает 30,24%, Порошенко — 15,93%. За ними, получив 13,39%, следует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Второй тур пройдет 21 апреля.
Ранее в понедельник министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что результаты первого тура президентских выборов на Украине обжалованию не подлежат, такая процедура допустима лишь на отдельных участках.