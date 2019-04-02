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16:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Джо Байдена обвинили в непристойном поведении. Он главный конкурент Трампа на выборах

Жительница Коннектикута обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в непристойном поведении. Он потерся о ее нос. Ранее другая женщина заявила, что Байден понюхал ее волосы. При этом Байден — основной кандидат в президенты от демократической партии на выборах 2020 года, до последнего времени он лидировал в рейтингах.

Источник: AFP/GETTY

«В этом не было сексуального [подтекста], но он схватил меня за голову. Он положил руку мне на шею и притянул меня к себе, чтобы потереться носами», — так 43-летняя Эми Лаппос из Коннектикута описала события десятилетней давности, когда она вместе с Байденом участвовала в мероприятии по фандрайзингу в Гринвиче, штат Коннектикут.

Лаппос на тот момент работала помощницей конгрессмена-демократа Джима Хаймса, а Байден занимал пост вице-президента США. «Он был вице-президентом, а я никем», — так женщина объяснила, почему не выступила с обвинениями сразу после инцидента.

За последние несколько дней 76-летнему Байдену уже второй раз припоминают случаи неподобающего поведения с женщинами.

Бывший сенатор от штата Делавэр и вице-президент в администрации Обамы уже дважды безуспешно пытался баллотироваться в президенты — в 1998 и в 2008 году. В начале 2019 года он наконец оказался фаворитом среди демократов, объявивших об участии в президентской гонке.

Согласно мартовскому исследованию университета Монмута, отдать голос за него готовы 28% зарегистрированных избирателей-демократов. Ближайшего оппонента — сенатора Берни Сандерса, по данным социологов, могут поддержать 25%. Февральский опрос телеканала «Си-эн-эн» показал, что участие Байдена в выборах 2020 года поддерживают 62% сторонников-демократов.

Теперь Байден столкнулся с критикой со стороны как республиканцев, так и однопартийцев. Впрочем, многие отвергают предъявленные ему обвинения в некорректном поведении, а сам бывший вице-президент утверждает, что описываемых женщинами событий не помнит.

С чего все началось?

В пятницу 29 марта издание The Cut опубликовало колонку бывшего члена ассамблеи штата Невада от демократов Люси Флорес. Та рассказала, что, когда она баллотировалась на пост замгубернатора Невады в 2014 году, сотрудники аппарата Байдена предложили ей поддержку со стороны вице-президента на митинге в Лас-Вегасе. Флорес в колонке описала тяжелые будни кандидата и многочисленные поездки в ходе кампании.

«Я была измотанной, времени не хватало, и я решила не мыть голову с утра перед митингом. Я распылила сухой шампунь на волосы и полетела в Лас-Вегас», — рассказала она в колонке. Флорес описала, как шла подготовка к совместному выступлению — в комнате, где собрались спикеры, все «общались, фотографировались и готовились выступать перед сотнями избирателей».

«Незадолго до выступлений нас вывели в сторону сцены, где выстроили в очередь в порядке вступления. Когда я делала глубокие вдохи и готовилась выйти к толпе, я почувствовала две руки на своих плечах. Я оцепенела — “почему вице-президент Соединенных Штатов трогает меня?” Я чувствовала, как он приближается ко мне сзади. Он наклонился сильнее и вдохнул мои волосы», — так Флорес описала «долгий поцелуй» в затылок от Байдена перед митингом.

По ее словам, поведение вице-президента ее шокировало и смутило. «Я думала про себя, что вице-президент нюхает голову, которую я не помыла», — отметила Флорес.

Источник: GETTY IMAGES

Она добавила, что, как молодая латиноамериканка в политике, привыкла чувствовать себя аутсайдером на поле, где «доминируют белые мужчины». И Байден, по ее утверждению, совершил нечто неприемлемое для «второго человека в стране».

«Он коснулся меня интимным способом, дозволенным близким друзьям, семье или романтическим партнерам, — и я чувствовала себя бессильной что-либо с этим сделать», — призналась Флорес.

Она также отметила, что не считает поведение Байдена насилием и не видит в нем сексуального подтекста, но тем не менее находит его унизительным и неуважительным.

Флорес объяснила, что решила рассказать о случившемся, поскольку проблема странного поведения Байдена с женщинами не обсуждается в контексте его возможного выдвижения в президенты США. «Я не предполагаю, что Байден нарушил какие-либо законы, но проступки, которые общество считает незначительными (или даже не рассматривает как проступки), часто ощущаются значительными для потерпевшей стороны», — резюмировала Флорес.

Кто еще обвинил главного соперника Трампа в непристойном поведении?

Вслед за ней на неприемлемое поведение Байдена пожаловалась некая женщина из Коннектикута под псевдонимом Элис Пол — так звали американскую суфражистку, боровшейся за избирательные права для женщин.

«Элис Пол» сделала свое заявление в комментарии под постом в группе «Женщина Коннектикута в политике» в «Фейсбуке». В этом посте приводилась ссылка на текст Флорес, который предлагалось обсудить в комментариях.

По словам женщины, «Байден сделал нечто похожее и с ней», когда она работала помощником конгрессмена. «Я очень разочарована тем, что в посте предлагают поделиться мыслями, как будто грубое нарушение мужчиной личных границ женщины обсуждаемо», — отметила она.

В понедельник из публикации газеты Hartford Courant выяснилось, что от некорректного поведения Байдена могла пострадать и жительница Коннектикута Эми Лаппос, которая говорит, что вице-президент в 2009 году притянул ее к себе и потерся об ее нос. Лаппос предложила Байдену выйти из президентской гонки, хотя официально о своем участи в ней он пока не объявлял.

«Если Байден действительно поддерживает женщин и гендерное равенство, пусть он отойдет в сторону и поддержит одну из многих талантливых и квалифицированных женщин-кандидатов, — заявила Лаппос. — Женщины составляют 52 процента населения. Мы не меньшинство, мы большинство. После 45 президентов-мужчин пришло время выбрать женщину».

Как отреагировал Байден? А демократы?

В обоих случаях ни участники митинга в Лас-Вегасе, где Байден предположительно нюхал волосы женщины-кандидата, ни люди, присутствовавшие на ужине в Гринвиче, где вице-президент мог приобнять помощницу конгрессмена, либо не смогли вспомнить никакого странного поведения политика, либо воздержались от комментариев в СМИ.

Так, конгрессмен Хаймс, у которого работала Лаппос, сказал, что впервые узнал о ее обвинениях из публикации газеты и не готов их прокомментировать.

Байдена не в первый раз ловят на странном поведении с женщинами. В американских медиа появлялись подборки фотографий, на которых Байден слишком сильно прижимается к разным женщинам — как будто шепчет им что-то на ухо. Впрочем, никто до сих пор никаких обвинений в непристойном поведении политику не предъявлял.

Сам бывший вице-президент пока успел прокомментировать только заявление Люси Флорес — через пресс-службу он сообщил, что «за многие годы участия предвыборных кампаниях и в общественной жизни» он множество раз жал руки, обнимал, выражал любовь и поддержку.

«И ни разу — никогда — я не считал, что вел себя ненадлежащим образом, — сказал Байден. — Если есть предположения, что вел, я с уважением их выслушаю».

Он также добавил, что те же самые моменты может помнить иначе, но подчеркнул, что сейчас «особое время», когда «женщины чувствуют, что могут и должны рассказать о своем опыте, а мужчины должны обратить на это внимание».

Куда агрессивнее отреагировал пресс-секретарь Байдена Билл Руссо. Он обвинил «правых троллей» из «темных уголков интернета» в том, что те представляют безобидные образы общения Байдена с женщинами в качестве доказательства неуместных прикосновений.
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Несколько других кандидатов на выдвижение в президенты от демократической партии поддержали Люси Флорес. «Я думаю, что это говорит о необходимости фундаментального изменения культуры этой страны», — заявил сенатор Берни Сандерс в интервью Face the Nation на CBS и добавил, что у него нет причин не верить Флорес. Она агитировала за сенатора, когда тот выдвигался в президенты в прошлый раз в 2016 году.

Сенатор Элизабет Уоррен, также объявившая об участии в президентской гонке, сказала, что Байден «должен дать ответ». Другая претендентка на выдвижение кандидатом в президенты от демократов, сенатор Эми Клобучар отметила, что в политике «люди поднимают проблемы, и они должны их решать».

Есть ли у Байдена защитники?

Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что не считает обвинения в адрес бывшего вице-президента основанием для его выхода из президентской гонки.

Сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн в свою очередь отметила, что Байден — «теплый, тактильный человек». Она признала, что бывший вице-президент прикасается к людям, но это «вряд ли имеет сексуальный подтекст». «Что-то новенькое, что люди оскорблены этим. За 25 лет я никогда не видела такого прежде», — добавила сенатор.

Бывшая помощница вице-президента Синтия Хоган сказала New York Times, что Байден «относился [к сотрудникам] с уважением и настаивал, чтобы другие поступали так же».

Источник: ALEX WONG/GETTY IMAGES

А Стефани Картер, жена бывшего министра обороны США Эштон Картер, встала на защиту своего «близкого друга» в своем блоге. Фотография Байдена, держащего ее за плечи во время присяги ее мужа на должность главы Пентагона, также выглядела неоднозначно. Картер однако отметила, что вице-президент мог чувствовать, что она нервничала на мероприятии, и быстро обнял ее.

Нынешний президент США Дональд Трамп еще до выборов попал в еще более громкий скандал. В 2005 году во время съемок программы Access Hollywood он похвастался тем, что «хватает женщин за промежность» — и эта фраза попала на аудиозапись.

«Я сразу целую красоток. С ходу, даже не жду. Когда ты звезда, они позволяют тебе это делать, что угодно позволяют. Хватаю их за промежность. Они позволяют тебе все», — говорил Трамп на записи.

За месяц до выборов 2016 года запись опубликовала газета Washington Post. После этого Трамп извинился за свои слова, но тем не менее потерял часть сторонников даже в Республиканской партии, от которой выдвигался.

В своей книге «Страх» журналист Боб Вудворд рассказывал, что в штабе Трампа после публикации записи рассматривали вариант его выхода из предвыборной гонки. Тем не менее он смог выиграть выборы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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