Джо Байдена обвинили в непристойном поведении. Он главный конкурент Трампа на выборах
Жительница Коннектикута обвинила бывшего
Жительница Коннектикута обвинила бывшего
«В этом не было сексуального [подтекста], но он схватил меня за голову. Он положил руку мне на шею и притянул меня к себе, чтобы потереться носами», — так 43-летняя Эми Лаппос из Коннектикута описала события десятилетней давности, когда она вместе с Байденом участвовала в мероприятии по фандрайзингу в Гринвиче, штат Коннектикут.
Лаппос на тот момент работала помощницей
За последние несколько дней 76-летнему Байдену уже второй раз припоминают случаи неподобающего поведения с женщинами.
Согласно мартовскому исследованию университета Монмута, отдать голос за него готовы 28% зарегистрированных
Теперь Байден столкнулся с критикой со стороны как республиканцев, так и однопартийцев. Впрочем, многие отвергают предъявленные ему обвинения в некорректном поведении, а сам бывший
В пятницу 29 марта издание The Cut опубликовало колонку бывшего члена ассамблеи штата Невада от демократов Люси Флорес. Та рассказала, что, когда она баллотировалась на пост замгубернатора Невады в 2014 году, сотрудники аппарата Байдена предложили ей поддержку со стороны
«Я была измотанной, времени не хватало, и я решила не мыть голову с утра перед митингом. Я распылила сухой шампунь на волосы и полетела в Лас-Вегас», — рассказала она в колонке. Флорес описала, как шла подготовка к совместному выступлению — в комнате, где собрались спикеры, все «общались, фотографировались и готовились выступать перед сотнями избирателей».
«Незадолго до выступлений нас вывели в сторону сцены, где выстроили в очередь в порядке вступления. Когда я делала глубокие вдохи и готовилась выйти к толпе, я почувствовала две руки на своих плечах. Я оцепенела — “почему
По ее словам, поведение
Она добавила, что, как молодая латиноамериканка в политике, привыкла чувствовать себя аутсайдером на поле, где «доминируют белые мужчины». И Байден, по ее утверждению, совершил нечто неприемлемое для «второго человека в стране».
«Он коснулся меня интимным способом, дозволенным близким друзьям, семье или романтическим партнерам, — и я чувствовала себя бессильной
Флорес объяснила, что решила рассказать о случившемся, поскольку проблема странного поведения Байдена с женщинами не обсуждается в контексте его возможного выдвижения в президенты США. «Я не предполагаю, что Байден нарушил
Вслед за ней на неприемлемое поведение Байдена пожаловалась некая женщина из Коннектикута под псевдонимом Элис Пол — так звали американскую суфражистку, боровшейся за избирательные права для женщин.
«Элис Пол» сделала свое заявление в комментарии под постом в группе «Женщина Коннектикута в политике» в «Фейсбуке». В этом посте приводилась ссылка на текст Флорес, который предлагалось обсудить в комментариях.
По словам женщины, «Байден сделал нечто похожее и с ней», когда она работала помощником конгрессмена. «Я очень разочарована тем, что в посте предлагают поделиться мыслями, как будто грубое нарушение мужчиной личных границ женщины обсуждаемо», — отметила она.
В понедельник из публикации газеты Hartford Courant выяснилось, что от некорректного поведения Байдена могла пострадать и жительница Коннектикута Эми Лаппос, которая говорит, что
«Если Байден действительно поддерживает женщин и гендерное равенство, пусть он отойдет в сторону и поддержит одну из многих талантливых и квалифицированных
В обоих случаях ни участники митинга в
Так, конгрессмен Хаймс, у которого работала Лаппос, сказал, что впервые узнал о ее обвинениях из публикации газеты и не готов их прокомментировать.
Сам бывший
«И ни разу — никогда — я не считал, что вел себя ненадлежащим образом, — сказал Байден. — Если есть предположения, что вел, я с уважением их выслушаю».
Он также добавил, что те же самые моменты может помнить иначе, но подчеркнул, что сейчас «особое время», когда «женщины чувствуют, что могут и должны рассказать о своем опыте, а мужчины должны обратить на это внимание».
Несколько других кандидатов на выдвижение в президенты от демократической партии поддержали Люси Флорес. «Я думаю, что это говорит о необходимости фундаментального изменения культуры этой страны», — заявил сенатор Берни Сандерс в интервью Face the Nation на CBS и добавил, что у него нет причин не верить Флорес. Она агитировала за сенатора, когда тот выдвигался в президенты в прошлый раз в 2016 году.
Сенатор Элизабет Уоррен, также объявившая об участии в президентской гонке, сказала, что Байден «должен дать ответ». Другая претендентка на выдвижение кандидатом в президенты от демократов, сенатор Эми Клобучар отметила, что в политике «люди поднимают проблемы, и они должны их решать».
Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что не считает обвинения в адрес бывшего
Бывшая помощница
А Стефани Картер, жена бывшего министра обороны США Эштон Картер, встала на защиту своего «близкого друга» в своем блоге. Фотография Байдена, держащего ее за плечи во время присяги ее мужа на должность главы Пентагона, также выглядела неоднозначно. Картер однако отметила, что
«Я сразу целую красоток. С ходу, даже не жду. Когда ты звезда, они позволяют тебе это делать, что угодно позволяют. Хватаю их за промежность. Они позволяют тебе все», — говорил Трамп на записи.
За месяц до выборов 2016 года запись опубликовала газета Washington Post. После этого Трамп извинился за свои слова, но тем не менее потерял часть сторонников даже в Республиканской партии, от которой выдвигался.
В своей книге «Страх» журналист Боб Вудворд рассказывал, что в штабе Трампа после публикации записи рассматривали вариант его выхода из предвыборной гонки. Тем не менее он смог выиграть выборы.