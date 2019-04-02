НАТО приготовилось к новой базе в Польше
Генсек альянса также рассказал о планах противодействия России в Черном море.
Генсек альянса также рассказал о планах противодействия России в Черном море.
НАТО согласилось инвестировать $260 млн в строительство военного склада в Польше, который станет основой для поддержки операций американского военного контингента в Восточной Европе. Об этом накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Вашингтоне заявил глава альянса Йенс Столтенберг. По его словам, военный союз также планирует расширить свое присутствие в Черном море, чтобы «противодействовать агрессивным действиям России».
О том, что НАТО намерено инвестировать $260 млн в строительство склада военной техники и вооружений в районе польского городка Повидз, глава альянса Йенс Столтенберг рассказал в понедельник. «Эта сумма позволит создать места хранения военной техники и заранее разместить ее, что сделает более быстрым развертывание дополнительных войск в Европе», — заявил он.
Во вторник, 2 апреля, Йенс Столтенберг должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, а на следующей день в американской столице откроется встреча глав МИДов стран НАТО. Их заседание приурочено к 70-летию альянса. Генсек НАТО в этот день собирается выступить с обращением к обеим палатам Конгресса США.
По словам господина Столтенберга, он планирует заявить о расширении военного присутствия в районе Черного моря для противодействия «российской агрессии» и об увеличении поддержки Грузии и Украины. «Мы собираемся улучшить ситуационную подготовку этих стран», — объяснил генсек НАТО и уточнил, что такая подготовка будет заключаться «в тренировке морских сил и сил береговой охраны, нанесении визитов в порты и проведении совместных учений, а также обмене информацией».
«Страны НАТО уже увеличили свое присутствие в Черном море, и мы продолжим наше сотрудничество с партнерами в этом регионе», — добавил Йенс Столтенберг.
Кирилл Белянинов, Вашингтон