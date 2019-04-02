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12:37 (мск), источник: Daily Storm

Советник Зеленского не видит смысла устраивать «собачьи бои» с Порошенко

Руслан Рябошапка предложил действующему президенту Украины провести теледебаты с Игорем Коломойским.

Источник: AFP 2019

Шоумену, кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому не о чем говорить с действующим главой государства Петром Порошенко на дебатах, после того как президент оскорбил артиста. Об этом в эфире телеканала «Громадське» заявил советник Зеленского Руслан Рябошапка. Он отметил: реплика Порошенко, что Зеленский является «марионеткой Коломойского», неприемлема. Рябошапка также сравнил теледебаты с «собачьими боями», формат которых неконструктивен по своей сути.

Вопрос такой — о чем дебатировать? О том, что человек пять лет был на высшем посту в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какие-то планы на пять лет, то почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово «собачьи бои», когда люди устраивают ток-шоу.
Руслан Рябошапка
советник Владимира Зеленского

Помощник шоумена отметил, что решение об участии в теледебатах с действующим украинским президентом Зеленский примет сам позднее.

Рябошапка также отметил, что в ближайшее время избирателям будет представлена программа Зеленского и озвучены имена тех, кого бы шоумен хотел бы видеть в своей команде как глава государства.

Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты или Коломойский с Медведчуком?
Руслан Рябошапка
советник Владимира Зеленского  
Новость
«Украинцы хотят продолжения этого шоу»

Другой советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк, в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, назвал «коррупцию на всех уровнях» главной угрозой для Украины. «Как бы мы ни вели переговоры, сколько бы денег ни вкладывали в армию, половину из которых, на самом деле, кладя себе в карман, коррупция на всех уровнях разрушает нашу государственность», — заявил он.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. В них принимали участие 39 кандидатов. По официальным данным ЦИК страны, явка на них составила 63,49%. После обработки 98% протоколов в избиркоме заявили о выходе во второй тур шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.

На этих выборах впервые не присутствовали наблюдатели от России. В Москве заявили, что отказ Киева допустить российских граждан ставит под сомнение легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты президентских выборов на Украине, сообщил о том, что нижней палате рекомендовано принять заявление о непризнании их итогов.

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