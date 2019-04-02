Песков: вопрос о предоставлении кредита Белоруссии находится в проработке

«Многие вопросы, связанные с российско-белорусским сотрудничеством, с продолжающейся прямой и опосредованной поддержкой наших белорусских коллег со стороны Москвы, постоянно стоят на повестке дня переговоров лидеров», — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что эти темы «обсуждались на недавних переговорах двух президентов, в том числе и в Сочи, когда они не один час провели вместе».
По словам Пескова, «этот вопрос [о кредите] обсуждается».
Я не стал бы сейчас делать каких-то на этот счет официальных заявлений. Давайте дождемся соответствующего момента. Вопрос находится в проработке. Мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
1 апреля первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере до $600 млн.
По его словам, средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам. Он уточнил, что сейчас проводятся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры.
Ранее глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович сообщал о намерении Минска обратиться к Москве с предложением предоставить республики $600 млн кредита для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед РФ.